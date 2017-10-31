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14:05 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Куйвашев рассказал, кому в регионе станет жить хорошо

В ближайшую пятилетку.

Источник: УралИнформБюро

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев 31 октября подписал стратегию развития региона на пять лет. Документ призван повысить благосостояние свердловчан и укрепить позиций региона к 2022 году, передает «Уралинформбюро».

Программа «Пятилетка развития» была создана в соавторстве с жителями области, пожелания которых были внесены в проект.

«Для разработки этого стратегически важного документа мы объединили усилия власти, бизнеса, научного сообщества, институтов гражданского общества на инновационное развитие экономики и повышение качества жизни людей. Такой подход позволил нам “вписать” в создаваемую новую экономическую реальность каждый муниципалитет, учесть интересы крупных корпораций и холдингов, малого и среднего бизнеса, а главное — самих жителей Свердловской области», — заявил Евгений Куйвашев.

По его словам, основная задача программы — развитие человеческого капитала, потому в ближайшие годы свердловчан ждут перемены в сферах образования и здравоохранения. Особое внимание будет уделено высокотехнологичной медицине — в городах появятся «умные» поликлиники, молодых врачей ждет, в том числе и материальная поддержка от областных властей. В отдаленных муниципалитетах появятся мобильные ФАПы. Будет создана цифровая образовательная система, появятся новые школы, спортсооружения и дома культуры.

Евгений Куйвашев пообещал также улучшение качества коммунальных услуг, рост жилищного строительства и повышение доступности жилья в регионе.

«Пятилетний план развития — это не декларация или громкие лозунги. Это набор предельно конкретных и понятных проектов в различных сферах жизни, а также инструментов для их воплощения», — подчеркнул губернатор.

Кроме того, для развития экономики региона планируется дальнейшее техническое и технологическое переоснащение промышленности и модернизация агропромышленного комплекса. По прогнозам, за пять лет объем валового регионального продукта вырастет почти на 40% — до 2,6 триллиона рублей.

После утверждения программы «Пятилетка развития» на 2017−2021 годы местные власти должны разработать свои аналогичные стратегии на муниципальном уровне.

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