Глава города поздравила нижегородцев с Днем народного единства
«День народного единства — это символ сплоченности, согласия и подлинного патриотизма», — Елизавета Солонченко.
«День народного единства — это символ сплоченности, согласия и подлинного патриотизма», — Елизавета Солонченко.
Уважаемые нижегородцы!
День народного единства — это символ сплоченности, согласия и подлинного патриотизма.
Всегда перед лицом угрозы россияне объединялись и становились могучей силой, способной сокрушить любого противника. Так было и в далеком XVII веке, когда Минин и Пожарский собрали народное ополчение и освободили столицу нашей Родины от иностранных захватчиков. Эта победа стала образцом мужества и патриотизма нижегородцев!
И сейчас этот праздник побуждает нас к новым свершениям, стремлению плодотворно работать на благо своих земляков, своего города и всего Отечества. С праздником!