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16:21 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Глава города поздравила нижегородцев с Днем народного единства

«День народного единства — это символ сплоченности, согласия и подлинного патриотизма», — Елизавета Солонченко.

Уважаемые нижегородцы!

День народного единства — это символ сплоченности, согласия и подлинного патриотизма.

Всегда перед лицом угрозы россияне объединялись и становились могучей силой, способной сокрушить любого противника. Так было и в далеком XVII веке, когда Минин и Пожарский собрали народное ополчение и освободили столицу нашей Родины от иностранных захватчиков. Эта победа стала образцом мужества и патриотизма нижегородцев!

И сейчас этот праздник побуждает нас к новым свершениям, стремлению плодотворно работать на благо своих земляков, своего города и всего Отечества. С праздником!

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