Глава города поздравила нижегородцев с Днем народного единства

Уважаемые нижегородцы!

День народного единства — это символ сплоченности, согласия и подлинного патриотизма.

Всегда перед лицом угрозы россияне объединялись и становились могучей силой, способной сокрушить любого противника. Так было и в далеком XVII веке, когда Минин и Пожарский собрали народное ополчение и освободили столицу нашей Родины от иностранных захватчиков. Эта победа стала образцом мужества и патриотизма нижегородцев!