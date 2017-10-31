Аким Актау покинул свой пост
Серикбая Трумова избрали депутатом областного маслихата по округу № 6.
Серикбая Трумова избрали депутатом областного маслихата по округу № 6.
Аким Актау Серикбай Трумов освободил свой пост, так как был избран депутатом областного маслихата.
Выборы прошли 29 октября. Об этом сообщили представители центральной избирательной комиссии на
Серикбая Трумова избрали депутатом областного маслихата по округу № 6.
С момента избрания, как сообщили спикеры, Серикбай Трумов более не занимает должность акима города.
Напомним, акима Актау Серикбая Трумова выдвинули в депутаты Мангистауского областного маслихата. Кандидатура руководителя городской администрации появилась на информационном стенде избирательного участка № 32 в средней школе № 1.
Аббат Урисбаев, исполняющий обязанности секретаря Мангистауского областного маслихата, рассказал, что в случае избрания Серикбай Трумов снимет с себя обязанности главы города.
Трумов был назначен на пост акима Жанаозена в феврале 2012 года.
Акимом Актау он стал 10 июля 2015 года.