Аким Актау покинул свой пост

Источник: Nur.kz

Аким Актау Серикбай Трумов освободил свой пост, так как был избран депутатом областного маслихата.

Выборы прошли 29 октября. Об этом сообщили представители центральной избирательной комиссии на пресс-конференции в региональной службе коммуникаций, передает «Лада».

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Серикбая Трумова избрали депутатом областного маслихата по округу № 6.

С момента избрания, как сообщили спикеры, Серикбай Трумов более не занимает должность акима города.

Напомним, акима Актау Серикбая Трумова выдвинули в депутаты Мангистауского областного маслихата. Кандидатура руководителя городской администрации появилась на информационном стенде избирательного участка № 32 в средней школе № 1.

Аббат Урисбаев, исполняющий обязанности секретаря Мангистауского областного маслихата, рассказал, что в случае избрания Серикбай Трумов снимет с себя обязанности главы города.

Трумов был назначен на пост акима Жанаозена в феврале 2012 года.