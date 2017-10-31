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14:26 (мск), источник: Om1.ru

Лидер омских либерал-демократов Ложкин тоже решился идти в мэры

Представители ЛДПР массово решили подавать документы.

Источник: Om1.ru

Как стало известно Om1.ru, представители омского отделения ЛДПР решили массово подать документы. Сегодня, 31 октября, за пару часов до окончания подачи документов заявился лидер фракции, депутат Горсовета Алексей Ложкин.

Вслед за ним в городском парламенте появился лидер либерал-демократов в Заксобрании, 28-летний Антон Берендеев. Ранее юный партиец уже участвовал в выборах мэра в апреле.

Антон Берендеев, лидер ЛДПР в Заксобрании Омской области:

Я посмотрел, сколько народу заявилось на выборы мэра, и мне стало стало интересно — сумею ли получить хоть один голос от членов выборной комиссии. Или выборы снова превратятся в фарс, как это было в апреле. Тем более, что заранее известно, что городом будет руководить ставленник главы региона. Наша фракция вместе с КПРФ консолидированно выступаем за прямые выборы.

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В свою очередь, координатор омского отделения либерал-демократической партии Алексей Ложкин заявил нашему ресурсу, что автоматически выходит из состава выборной комиссии. Эти функции депутат Горсовета выполнял на прошлых выборах градоначальника, потому по закону не мог участвовать в качестве кандидата.

Алексей Ложкин, координатор омского отделения ЛДПР:

— Я автоматически вышел из состава комиссии по выборам мэра, мое место займет коллега по партии, Анна Кокорина. Это мы решили на сегодняшнем совете фракции. Хочу попробовать свои силы. Ранее я работал по одну сторону баррикад, теперь хочу по другую.

При этом Алексей Ложкин подал документы в 16:20 и стал 51-м претендентом, Антон Берендеев заявился только что и стал 53-м.

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