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16:14 (мск), источник: Новый Калининград

В правительстве региона назвали министерство, которое больше всех подвержено коррупции

Министерство регионального контроля Калининградской области наиболее подвержено коррупции в областном правительстве. Снизить влияние коррупциогенных факторов в работе ведомства поможет внедрение современных цифровых технологий. Об этом, как передает корреспондент «Нового Калининграда», во вторник с журналистами заявила глава ведомства Елена Серая.

Источник: Новый Калининград

«Мы хотим исключить присутствие нашего инспектора на объекте. Получение информации с датчиков позволит нам не выходить на объект, а сразу, если есть нарушение, отправлять предписание или предостережение о том, что что-то происходит не так. Использование данных, полученных за счет датчиков и видеокамер, установленных на объектах, позволит исключить контакт контролирующего и проверяемого. Об этом я не хотела говорить изначально, но одна из задач, почему мне самой этой интересно, это исключение коррупционную составляющую в действиях проверяющих. Наше министерство подвержено коррупции больше всех. Всегда те, кто проверяют, они подвержены коррупции. Соблазн совершить какие-то противоправные действия очень велик. Поэтому исключение контакта позволит сократить этот риск. Этому же поможет моментальная фиксация нарушения. После внедрения проекта у инспекторов будут планшеты, где будет электронная форма акта. При его составлении информация об этом появится у меня на компьютере. Внести туда исправления уже после того, как акт оформлен, будет невозможно. Договориться не получится», — пояснила Елена Серая.

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