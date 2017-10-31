В Google не нашли следов манипуляций YouTube со стороны российских СМИ
Руководство компании Google сообщило об отсутствии свидетельств манипуляций со стороны телеканала RT, а также других российских государственных СМИ, передает РИА «Новости».
Руководство компании Google сообщило об отсутствии свидетельств манипуляций со стороны телеканала RT, а также других российских государственных СМИ, передает РИА «Новости».
«Некоторые поднимали вопросы об использовании YouTube телеканалом RT, финансируемым российским правительством СМИ. Наше расследование не выявило свидетельств манипуляций нашей платформой или нарушения нашей политики. RT и все другие финансируемые государством СМИ
Ранее сообщалось, что Facebook и Google подготовили доклад о вмешательстве России в выборы.