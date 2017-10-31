В Google не нашли следов манипуляций YouTube со стороны российских СМИ

«Некоторые поднимали вопросы об использовании YouTube телеканалом RT, финансируемым российским правительством СМИ. Наше расследование не выявило свидетельств манипуляций нашей платформой или нарушения нашей политики. RT и все другие финансируемые государством СМИ по-прежнему подчиняются нашим стандартным правилам», — говорится в тексте доклада.