Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Джулии Робертс — 50: за что мы любим актрису
Ученые раскрыли связь между марихуаной и сексом
Почему детям трудно уснуть: 4 причины
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
Лиза Пескова в образе Нефертити удивила поклонников (фото)
«Нам нужно, конечно, без всяких страхов к этому относиться»СМИ выяснили у экспертов, грозит ли россиянам генетическое оружие
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков»
Медведев изменил ПДД в России
УАЗ готовит экстремальную спецверсию «Патриота»
Стройные ноги и талия: Судзиловская предстала в бикини - СМИ
Карасев: Порошенко выведет войска из Донбасса
35-летняя Сати Казанова выходила замуж в кедах (фото)
Жена Армена Джигарханяна уехала из России
Спикер Молдавии стал и.о. президента и назначил министра обороны
Украина нашла запасы газа, обещает экспорт - СМИ
Дело о вмешательстве РФ в выборы США дало неожиданные результаты
Готовивший покушение на Путина ранен, жена убита
Фоторепортажи
1015 лет со дня захвата «Норд-Оста»
12Убийство в кукольном домике
21:35 (мск), источник: Газета.Ру

В Google не нашли следов манипуляций YouTube со стороны российских СМИ

Руководство компании Google сообщило об отсутствии свидетельств манипуляций со стороны телеканала RT, а также других российских государственных СМИ, передает РИА «Новости».

Источник: AP 2017

«Некоторые поднимали вопросы об использовании YouTube телеканалом RT, финансируемым российским правительством СМИ. Наше расследование не выявило свидетельств манипуляций нашей платформой или нарушения нашей политики. RT и все другие финансируемые государством СМИ по-прежнему подчиняются нашим стандартным правилам», — говорится в тексте доклада.

Ранее сообщалось, что Facebook и Google подготовили доклад о вмешательстве России в выборы.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Под Киевом убили воевавшую в Донбассе Амину Окуеву
Екатерина Гордон собирается баллотироваться в президенты России
Жириновский: Собчак и Гордон превращают выборы в буффонаду
Что такое уголовный проступок, и будут ли за него судить в РФ
КГИ Кудрина: протестные настроения растут вместе с экономикой
Побывавшие на Кубке конфедераций фанаты поменяли мнение о России
Кто и зачем собирает биологический материал россиян?
Анатолий Чубайс предрек России блэкаут. Прав ли он?
Netflix приостанавливает съемки «Карточного домика»
Спорт
Страх и ненависть к Лас-Вегасу. Шипачев отказал клубу НХЛ Долетающие инсайды о Вадиме Шипачеве вызывают искреннее восхищение. Человек идет перпендикулярно системе НХЛ
Авто
Депутат пожаловался на остановившего его автомобиль «лейтенантика» По мнению депутата Госдумы от Татарстана Фатиха Сибагатуллина, инспекторы ГИБДД перестали уважать народных избранников
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел в России более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что «бывший» флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься Екатерина Старшова усердно учится и готовится поступать в медицинский вуз
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
В России заработал фонд защиты дольщиков
Леди
Как красятся первые леди разных стран (фото) Жены президентов годами не изменяют своим привычкам в макияже, и попросили профессионального визажиста прокомментировать – а оправдана ли такая привязанность?
Дети
Мельникова и Смольянинов рассекретили имя сына Дарья опубликовала снимок именинников в своем Instagram, подписав его: «Сегодня — Артуров день».
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь