Кандидаты в мэры Омска устроили флэшмоб: их больше 50 человек

Сегодня, 31 октября, в последний день подачи документов начался настоящий флэшмоб среди кандидатов на пост мэра Омска.

На сегодняшний момент заявились 53 кандидата. Среди них есть временный мэр Сергей Фролов, обозначивший свои амбиции 25 октября.

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Из постоянных участников кампании заявился депутат Заксобрания, глава компании «Основа Холдинг» Игорь Антропенко. Он подал документы 30 октября, и участвует в выборах уже во второй раз.

Настоящей политической сенсацией стала подача документов министром природных ресурсов и экологии Александром Винокуровым и министром экономики Оксаной Фадиной сегодня, 31 октября.

При этом Винокуров перед походом в выборную комиссию уволился из министерства. Тем более что временно исполняющий обязанности губернатора Александр Бурков называл министерство природных ресурсов самым проблемным.

За час до окончания подачи документов на горизонте появились либерал-демократы — координатор омского отделения Алексей Ложкин и лидер ЛДПР в Заксобрании Антон Берендеев. Они представили весь пакет документов, за исключением программ. Они, по словам претендентов, в работе.