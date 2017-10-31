Суриков: документ о признании виз РБ и РФ могут подписать до конца года
Документ о взаимном признании виз России и Беларуси позволит «снять угрозу» временных погранпостов на
Документ о взаимном признании виз России и Беларуси позволит «снять угрозу» временных погранпостов на
МИНСК, 31 окт — Sputnik. Беларусь и Россия должны подписать документ о взаимном признании виз до конца года, сообщил журналистам во вторник чрезвычайный и полномочный посол РФ в Минске Александр Суриков, отвечая на вопрос Sputnik.
Созданные белорусская и российская экспертные группы уже готовят проект документа о взаимном признании виз.
«Я думаю, что до конца года этот документ будет подписан», — сказал Суриков.
Он отметил, что экспертные группы соберутся Москве 8 ноября, что бы обсудить вопрос подготовки данного документа.
По его словам, после того, как над ним поработают эксперты, его обсудят главы МИДов двух стран
После этого проект документа о взаимном признании виз будет представлен на рассмотрение президентов Беларуси и России.
По словам посла Сурикова, для подписания этого документа необходимо политическое решение и нужно «снять точки несоприкосновения».
Отвечая на вопрос о временных пограничных постах на границе Беларуси и России в связи с данным документом, Суриков отметил, что «он позволит снять угрозу» таких постов.