Суриков: документ о признании виз РБ и РФ могут подписать до конца года

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 31 окт — Sputnik. Беларусь и Россия должны подписать документ о взаимном признании виз до конца года, сообщил журналистам во вторник чрезвычайный и полномочный посол РФ в Минске Александр Суриков, отвечая на вопрос Sputnik.

Созданные белорусская и российская экспертные группы уже готовят проект документа о взаимном признании виз.

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«Я думаю, что до конца года этот документ будет подписан», — сказал Суриков.

Он отметил, что экспертные группы соберутся Москве 8 ноября, что бы обсудить вопрос подготовки данного документа.

По его словам, после того, как над ним поработают эксперты, его обсудят главы МИДов двух стран 13—14 ноября в Москве, где пройдет совместное заседание коллегии двух внешнеполитических ведомств.

После этого проект документа о взаимном признании виз будет представлен на рассмотрение президентов Беларуси и России.

По словам посла Сурикова, для подписания этого документа необходимо политическое решение и нужно «снять точки несоприкосновения».