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15:03 (мск), источник: АиФ Уфа

Рустэм Хамитов оценил идею уфимца о виртуальной экскурсии по Башкирии

Житель Уфы обратился к Главе республики с просьбой оказать содействие в реализации проекта «Виртуальная экскурсия по Башкортостану».

Источник: РИА "Новости"

В Уфе 31 октября, Рустэм Хамитов провёл личный приём граждан. Об этом сообщает пресс-служба главы региона. На приём пришёл уфимец Станислав Семёнов, он попросил помочь в реализации проекта «Виртуальной экскурсии по Башкортостану».

По его словам, интернет-портал позволит любому желающему виртуально «посетить» республику, «побывать» в различных местах, оценить красоту природы, увидеть и изучить достопримечательности, санатории, гостиницы и другие объекты. Этот проект станет хорошей презентацией региона на международных выставках, конгрессах, переговорах с инвесторами. Кроме того, по мнению Станислава Семёнова, он будет востребован людьми с ограниченными возможностями здоровья.

«Идея хорошая, интересная, я её поддерживаю, — сказал Рустэм Хамитов. — Давайте посмотрим, как мы можем это реализовать, что требуется от нас.

Глава региона отметил потенциал проекта, предложил сделать его мультиязычным, предусмотреть в нём маршруты, которые могут быть интересны различным группам туристов, например, из Китая.

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