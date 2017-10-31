Рустэм Хамитов оценил идею уфимца о виртуальной экскурсии по Башкирии
Житель Уфы обратился к Главе республики с просьбой оказать содействие в реализации проекта «Виртуальная экскурсия по Башкортостану».
Житель Уфы обратился к Главе республики с просьбой оказать содействие в реализации проекта «Виртуальная экскурсия по Башкортостану».
В Уфе 31 октября, Рустэм Хамитов провёл личный приём граждан. Об этом сообщает
По его словам,
«Идея хорошая, интересная, я её поддерживаю, — сказал Рустэм Хамитов. — Давайте посмотрим, как мы можем это реализовать, что требуется от нас.
Глава региона отметил потенциал проекта, предложил сделать его мультиязычным, предусмотреть в нём маршруты, которые могут быть интересны различным группам туристов, например, из Китая.