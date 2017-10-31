Сообщники Бишимбаева признали свою вину
Адвокаты заявили о намерениях заключить процессуальное соглашение.
Адвокаты заявили о намерениях заключить процессуальное соглашение.
В первый день судебных слушаний по делу
По словам адвоката бывшего председателя правления «Байтерек Девелопмент» Бахыта Жаксыбаева, ее подзащитный полностью признал свою вину, оказывает содействие в установлении объективной истины по уголовному делу и раскаивается в содеянном. Аналогичные заявления сделали адвокаты
По материалам дела, Куандык Бишимбаев получил семь взяток на сумму 346 миллионов тенге в рамках государственной программы «Нурлы жол» по строительству арендного жилья. На полученные средства
Объем уголовного дела составляет около 250 томов, привлекаются 23 подозреваемых, у каждого как минимум два защитника. Учитывая такое большое количество участников и объем уголовного дела, ознакомление с ним затянулось до октября.
Напомним, 12 января в отношении Бишимбаева была избрана мера пресечения «арест», которая продлевалась вплоть до 20 октября 2017 года. 19 октября 2017 года в Нацбюро сообщили подробности по уголовному делу. Решение по ходатайствам сторон защиты перенесено на 1 ноября. Фото: Sputnik/ Сергей Кузнецов.