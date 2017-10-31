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14:48 (мск), источник: Zakon.kz

Сообщники Бишимбаева признали свою вину

Адвокаты заявили о намерениях заключить процессуальное соглашение.

Источник: Zakon.kz

В первый день судебных слушаний по делу экс-министра Куандыка Бишимбаева специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Астаны рассмотрел ряд ходатайств сторон. При этом адвокаты отдельных подсудимых выделялись своей активностью, уже сегодня заявив о признании вины своих подзащитных, и намерениях заключить процессуальное соглашение, передает Zakon.kz.

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По словам адвоката бывшего председателя правления «Байтерек Девелопмент» Бахыта Жаксыбаева, ее подзащитный полностью признал свою вину, оказывает содействие в установлении объективной истины по уголовному делу и раскаивается в содеянном. Аналогичные заявления сделали адвокаты экс-заместителя председателя правления «Байтерек Девелопмент» Джакупова и других обвиняемых, проходящих по делу как взяткодатели Бишимбаева.

По материалам дела, Куандык Бишимбаев получил семь взяток на сумму 346 миллионов тенге в рамках государственной программы «Нурлы жол» по строительству арендного жилья. На полученные средства экс-чиновник построил загородный дом площадью 500 квадратных метров вблизи Астаны. Примечательно, что взяткодатели, на деньги которых и был построен дом, обратились к следствию и признали свою вину. Так, адвокат руководителей строительной компании ТОО «БИНОМ» Олжабекова и Джумабаева ходатайствовала прекратить уголовное преследование в отношении ее подзащитных в связи с тем, что они добровольно обратились в Антикоррупционную службу.

Объем уголовного дела составляет около 250 томов, привлекаются 23 подозреваемых, у каждого как минимум два защитника. Учитывая такое большое количество участников и объем уголовного дела, ознакомление с ним затянулось до октября.

Напомним, 12 января в отношении Бишимбаева была избрана мера пресечения «арест», которая продлевалась вплоть до 20 октября 2017 года. 19 октября 2017 года в Нацбюро сообщили подробности по уголовному делу. Решение по ходатайствам сторон защиты перенесено на 1 ноября. Фото: Sputnik/ Сергей Кузнецов.

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