Сообщники Бишимбаева признали свою вину

Источник: Zakon.kz

В первый день судебных слушаний по делу экс-министра Куандыка Бишимбаева специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Астаны рассмотрел ряд ходатайств сторон. При этом адвокаты отдельных подсудимых выделялись своей активностью, уже сегодня заявив о признании вины своих подзащитных, и намерениях заключить процессуальное соглашение, передает Zakon.kz.

Читайте также Озвучено обвинение в отношении Бишимбаева

По словам адвоката бывшего председателя правления «Байтерек Девелопмент» Бахыта Жаксыбаева, ее подзащитный полностью признал свою вину, оказывает содействие в установлении объективной истины по уголовному делу и раскаивается в содеянном. Аналогичные заявления сделали адвокаты экс-заместителя председателя правления «Байтерек Девелопмент» Джакупова и других обвиняемых, проходящих по делу как взяткодатели Бишимбаева.

По материалам дела, Куандык Бишимбаев получил семь взяток на сумму 346 миллионов тенге в рамках государственной программы «Нурлы жол» по строительству арендного жилья. На полученные средства экс-чиновник построил загородный дом площадью 500 квадратных метров вблизи Астаны. Примечательно, что взяткодатели, на деньги которых и был построен дом, обратились к следствию и признали свою вину. Так, адвокат руководителей строительной компании ТОО «БИНОМ» Олжабекова и Джумабаева ходатайствовала прекратить уголовное преследование в отношении ее подзащитных в связи с тем, что они добровольно обратились в Антикоррупционную службу.

Объем уголовного дела составляет около 250 томов, привлекаются 23 подозреваемых, у каждого как минимум два защитника. Учитывая такое большое количество участников и объем уголовного дела, ознакомление с ним затянулось до октября.