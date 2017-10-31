Досрочно ушедший с поста губернатора Городецкий получит «золотой парашют»
НОВОСИБИРСК, 31 октября, ФедералПресс. Досрочно ушедший с поста губернатора Новосибирской области Владимир Городецкий получит компенсацию в размере 1,6 миллионов рублей.
НОВОСИБИРСК, 31 октября, ФедералПресс. Досрочно ушедший с поста губернатора Новосибирской области Владимир Городецкий получит компенсацию в размере 1,6 миллионов рублей.
В закон о региональном бюджете Новосибирской области были внесены изменения, в числе которой и стоимость «золотого парашюта» бывшего губернатора в размере 1,6 миллионов рублей. Средства будут выделены из бюджета региона.
«На 2017 год для обеспечения компенсационных выплат в связи с досрочным прекращением полномочий губернатора Новосибирской области Городецкого В. Ф. в соответствии с указом президента Российской Федерации в сумме 1,6 млн рублей», — сообщается в пояснительной записке к проекту закона.
Напомним, что Городецкий досрочно ушел в отставку 6 октября 2017 года. Его обязанности исполняет Андрей Травников.