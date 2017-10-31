Досрочно ушедший с поста губернатора Городецкий получит «золотой парашют»

В закон о региональном бюджете Новосибирской области были внесены изменения, в числе которой и стоимость «золотого парашюта» бывшего губернатора в размере 1,6 миллионов рублей. Средства будут выделены из бюджета региона.

«На 2017 год для обеспечения компенсационных выплат в связи с досрочным прекращением полномочий губернатора Новосибирской области Городецкого В. Ф. в соответствии с указом президента Российской Федерации в сумме 1,6 млн рублей», — сообщается в пояснительной записке к проекту закона.