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15:11 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Досрочно ушедший с поста губернатора Городецкий получит «золотой парашют»

НОВОСИБИРСК, 31 октября, ФедералПресс. Досрочно ушедший с поста губернатора Новосибирской области Владимир Городецкий получит компенсацию в размере 1,6 миллионов рублей.

В закон о региональном бюджете Новосибирской области были внесены изменения, в числе которой и стоимость «золотого парашюта» бывшего губернатора в размере 1,6 миллионов рублей. Средства будут выделены из бюджета региона.

«На 2017 год для обеспечения компенсационных выплат в связи с досрочным прекращением полномочий губернатора Новосибирской области Городецкого В. Ф. в соответствии с указом президента Российской Федерации в сумме 1,6 млн рублей», — сообщается в пояснительной записке к проекту закона.

Напомним, что Городецкий досрочно ушел в отставку 6 октября 2017 года. Его обязанности исполняет Андрей Травников.

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