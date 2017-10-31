Ипатов рассказал, какие законопроекты планируется внести в план на 2018 год
31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. План законопроектов на 2018 год сейчас формируется и пока находится в стадии согласования.
31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. План законопроектов на 2018 год сейчас формируется и пока находится в стадии согласования.
Об этом в интервью корреспонденту БЕЛТА рассказал директор Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь Вадим Ипатов.
В социальной сфере с учетом практики правоприменения будут внесены изменения в законы «Об охране труда», «О вспомогательных репродуктивных технологиях», «О трансплантации органов и тканей человека», «Об оказании психиатрической помощи», а также в законы по вопросам социальной защиты инвалидов в целях реализации Конвенции о правах инвалидов, донорства крови и ее компонентов.
С учетом поручений главы государства предусмотрена комплексная корректировка закона «О государственной службе в Республике Беларусь».
Кроме того, предполагается внесение изменений в законы «О рекламе», «О государственной инновационной политике и инновационной деятельности в Республике Беларусь», «О радиационной безопасности населения», «О нотариате и нотариальной деятельности», «О единой государственной системе регистрации и учета правонарушений», в законы по вопросам обеспечения пограничной безопасности, усиления борьбы с пропагандой нацизма и другие.
В целях приведения законов в соответствие с
Введение международных стандартов аудиторской деятельности на территории Беларуси требует внесения изменений в закон «Об аудиторской деятельности». Предусматривается также корректировка закона «О дорожном движении» по вопросам выдачи международных водительских удостоверений и предоставления права на управление транспортными средствами.
Окончательная редакция плана подготовки законопроектов на 2018 год после согласования с заинтересованными будет представлена в декабре 2017 года на утверждение Президента, заметил Вадим Ипатов.