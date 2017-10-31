Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Врач назвал странной причину смерти актера Марьянова
Трапезу в одиночестве связали с ожирением
Почему детям трудно уснуть: 4 причины
Готовивший покушение на Путина ранен, его жена убита
35-летняя Сати Казанова выходила замуж в кедах (фото)
Ли Харви Освальд был хорошим стрелком Рассекречены документы по убийству Кеннеди
Джулии Робертс — 50: за что мы любим актрису
Врач назвал странной причину смерти актера Марьянова
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Карасев: Порошенко готовит войска к выводу из Донбасса
США ставят ультиматум Сербии: "Мы или РФ"
Кейт Миддлтон появилась на публике в спортивном костюме (фото)
Принц Гарри и его девушка оказались дальними родственниками
Спикер Молдавии стал и.о. президента и назначил министра обороны
Украина нашла запасы газа, обещает экспорт - СМИ
Дело о вмешательстве РФ в выборы США дало неожиданные результаты
Готовивший покушение на Путина ранен, жена убита
Фоторепортажи
12Таиланд прощается с королем
10Для кубинцев Wi-Fi означает семья
16:40 (мск), источник: БЕЛТА

Ипатов рассказал, какие законопроекты планируется внести в план на 2018 год

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. План законопроектов на 2018 год сейчас формируется и пока находится в стадии согласования.

Источник: БЕЛТА

Об этом в интервью корреспонденту БЕЛТА рассказал директор Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь Вадим Ипатов.

По его словам, на сегодняшний день планируются к разработке новые проекты законов «О персональных данных», «О судебно-экспертной деятельности», а также концепция проекта закона «О предупреждении насилия в семье».

В социальной сфере с учетом практики правоприменения будут внесены изменения в законы «Об охране труда», «О вспомогательных репродуктивных технологиях», «О трансплантации органов и тканей человека», «Об оказании психиатрической помощи», а также в законы по вопросам социальной защиты инвалидов в целях реализации Конвенции о правах инвалидов, донорства крови и ее компонентов.

С учетом поручений главы государства предусмотрена комплексная корректировка закона «О государственной службе в Республике Беларусь».

Кроме того, предполагается внесение изменений в законы «О рекламе», «О государственной инновационной политике и инновационной деятельности в Республике Беларусь», «О радиационной безопасности населения», «О нотариате и нотариальной деятельности», «О единой государственной системе регистрации и учета правонарушений», в законы по вопросам обеспечения пограничной безопасности, усиления борьбы с пропагандой нацизма и другие.

В целях приведения законов в соответствие с международно-правовыми актами, составляющими право Евразийского экономического союза, будут внесены изменения в Кодекс внутреннего водного транспорта, закон «Об обеспечении единства измерений».

Введение международных стандартов аудиторской деятельности на территории Беларуси требует внесения изменений в закон «Об аудиторской деятельности». Предусматривается также корректировка закона «О дорожном движении» по вопросам выдачи международных водительских удостоверений и предоставления права на управление транспортными средствами.

Окончательная редакция плана подготовки законопроектов на 2018 год после согласования с заинтересованными будет представлена в декабре 2017 года на утверждение Президента, заметил Вадим Ипатов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 С 1 ноября в Беларуси повышаются пенсии, БПМ и детские пособия
Шепелев рассказал, как воспитывает сына Жанны Фриске
Алексей Ситников объяснил уход из штаба Ксении Собчак
Что такое уголовный проступок, и будут ли за него судить в РФ
Кудрин: Россия недооценивает новые санкции США
Суд в Испании признал независимость Каталонии незаконной
В рассказе дрейфовавших в океане американок нашли нестыковки
Анатолий Чубайс предрек России блэкаут. Прав ли он?
В Киеве задержали сына главы МВД Украины
Спорт
Страх и ненависть к Лас-Вегасу. Шипачев отказал клубу НХЛ Долетающие инсайды о Вадиме Шипачеве вызывают искреннее восхищение. Человек идет перпендикулярно системе НХЛ
Авто
Депутат пожаловался на остановившего его автомобиль «лейтенантика» По мнению депутата Госдумы от Татарстана Фатиха Сибагатуллина, инспекторы ГИБДД перестали уважать народных избранников
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел в России более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что «бывший» флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься Екатерина Старшова усердно учится и готовится поступать в медицинский вуз
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
В Москве упали цены на жилье на вторичном рынке
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Леди
Как красятся первые леди разных стран (фото) Жены президентов годами не изменяют своим привычкам в макияже, и попросили профессионального визажиста прокомментировать – а оправдана ли такая привязанность?
Дети
Мельникова и Смольянинов рассекретили имя сына Дарья опубликовала снимок именинников в своем Instagram, подписав его: «Сегодня — Артуров день».
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь