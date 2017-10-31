Ипатов рассказал, какие законопроекты планируется внести в план на 2018 год

Источник: БЕЛТА

Об этом в интервью корреспонденту БЕЛТА рассказал директор Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь Вадим Ипатов.

По его словам, на сегодняшний день планируются к разработке новые проекты законов «О персональных данных», «О судебно-экспертной деятельности», а также концепция проекта закона «О предупреждении насилия в семье».

В социальной сфере с учетом практики правоприменения будут внесены изменения в законы «Об охране труда», «О вспомогательных репродуктивных технологиях», «О трансплантации органов и тканей человека», «Об оказании психиатрической помощи», а также в законы по вопросам социальной защиты инвалидов в целях реализации Конвенции о правах инвалидов, донорства крови и ее компонентов.

С учетом поручений главы государства предусмотрена комплексная корректировка закона «О государственной службе в Республике Беларусь».

Кроме того, предполагается внесение изменений в законы «О рекламе», «О государственной инновационной политике и инновационной деятельности в Республике Беларусь», «О радиационной безопасности населения», «О нотариате и нотариальной деятельности», «О единой государственной системе регистрации и учета правонарушений», в законы по вопросам обеспечения пограничной безопасности, усиления борьбы с пропагандой нацизма и другие.

В целях приведения законов в соответствие с международно-правовыми актами, составляющими право Евразийского экономического союза, будут внесены изменения в Кодекс внутреннего водного транспорта, закон «Об обеспечении единства измерений».

Введение международных стандартов аудиторской деятельности на территории Беларуси требует внесения изменений в закон «Об аудиторской деятельности». Предусматривается также корректировка закона «О дорожном движении» по вопросам выдачи международных водительских удостоверений и предоставления права на управление транспортными средствами.