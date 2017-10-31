Дмитрий Азаров посетил крупнейший коворкинг-центр Самары
Во вторник, 31 октября, врио губернатора Дмитрий Азаров посетил новый
Во вторник, 31 октября, врио губернатора Дмитрий Азаров посетил новый
Коворкинг — это коллективный офис для предпринимателей и команд стартапов. Он представляет собой открытое пространство, где резиденты с различными знаниями и навыками обмениваются опытом и идеями, что в конечном итоге помогает в поиске нетривиальных решений рабочих задач.
Как пояснил Дмитрию Азарову руководитель Yellow Rockets, исполнительный директор Фонда содействия развитию венчурных инвестиций Самарской области Сергей Богданов, формат коворкинга — самый быстрорастущий бизнес в мире, а капитализация самой крупной сети превышает 20 млрд долларов.
«Yellow Rockets — самый крупный
Стоит отметить, что опыт команды Yellow Rockets позволяет рассчитывать на такой результат. Именно они при поддержке регионального министерства экономического развития, инвестиций и торговли создали региональный центр инноваций StartUpSamara, занимающийся поддержкой начинающих стартапов, предпринимателей, трансфером технологий и содействием в привлечении инвестиций.
По словам Сергея Богданова, проектный портфель StartUpSamara уже насчитывает более тысячи стартапов, было привлечено в два раза больше частных инвестиций в регион, чем за предыдущие 20 лет. Кроме того, работа самарской площадки была включена министерством экономического развития РФ в сборник лучших практик.
«Для нас это большой успех», — сказал Сергей Богданов. Он добавил, что это позволило выйти на более высокий уровень и теперь опыт StartUpSamara транслируется на другие регионы страны.
Yellow Rockets — это своеобразное продолжение StartUpSamara. Цель коворкинга — помощь и поддержка амбициозных талантливых людей в реализации их идей, а также создание благоприятной среды для предпринимательства и инноваций.
В ходе презентации Сергей Богданов рассказал Дмитрию Азарову об успешных самарских проектах, которые уже реализуются в том числе за рубежом. Пожалуй, самый яркий — Cherry Lab. Это создание «умного дома» с машинным обучением и искусственным интеллектом. С помощью видеокамер система запоминает жильцов конкретного дома, вплоть до домашних питомцев, фиксирует их привычки, движения, речь. Если «искусственный интеллект» видит отклонения в поведении, он голосом предупреждает об этом. Если, к примеру, человеку стало плохо, система сама вызывает «скорую помощь». Две недели назад самарский стартап привлек 840 тыс долларов консорциума
Есть перспективные разработки и у резидентов
Еще один резидент — Олег Степанов — на основе технологии блокчейн работает над проектом в автомобильной сфере. Она предполагает, что при покупке подержанного авто клиент будут получать полную информации о транспортном средстве, кроме того система на выбор предложит клиенту банковские и страховые учреждения. По словам Олега, его стартап в том числе позволит вывести «из тени» многие сделки на рынке подержанных автомобилей.
Представили главе региона и электрический сноубайк «Monotrack» с запасом хода 30 км. Кстати, грант на реализацию проекта был получен в рамках молодежного форума «iVolga». Как рассказал Дмитрию Азарову руководитель проекта Максим Гнедов, благодаря компактности, небольшому весу сноубайк можно использовать для различных нужд — от развлечений до доставки малогабаритных грузов. Стоит отметить, что команда разработала несколько концептов электробайков в различной комплектации, и параллельно трудится над собственным электродвигателем. Сейчас «Monotrack» проходит тестовые испытания.
Дмитрий Азаров напомнил, что недавно между Самарской областью и
«Вы готовы протестировать в суровых полярных условиях? Более жестких условий представить тяжело», — получив положительный ответ, Дмитрий Азаров продолжил: «Давайте попробуем это сделать. Это может быть интересно».
Говорили в Yellow Rockets и других перспективных разработках, которые можно использовать, например, при проведении электронных торгов, в строительной сфере. Дмитрий Азаров предложил Сергею Богданову оформить и представить конкретные инициативы.
Врио губернатора также отметил, что необходимо предоставлять максимум возможностей для того, чтобы стартапы, рожденные в Yellow Rockets, реализовывались на территории региона. В частности, возможности системы Cherry Lab, над которым самарцы сейчас работают в Америке, вполне мог бы быть апробирован в социальных учреждениях региона.