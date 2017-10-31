Дмитрий Азаров посетил крупнейший коворкинг-центр Самары

Источник: РИА "Новости"

Коворкинг — это коллективный офис для предпринимателей и команд стартапов. Он представляет собой открытое пространство, где резиденты с различными знаниями и навыками обмениваются опытом и идеями, что в конечном итоге помогает в поиске нетривиальных решений рабочих задач.

Как пояснил Дмитрию Азарову руководитель Yellow Rockets, исполнительный директор Фонда содействия развитию венчурных инвестиций Самарской области Сергей Богданов, формат коворкинга — самый быстрорастущий бизнес в мире, а капитализация самой крупной сети превышает 20 млрд долларов.

«Yellow Rockets — самый крупный коворкинг-центр в Самаре. Здесь работают предприниматели, фрилансеры, это сообщество тех, кто делает проекты. Коворкинг является “кипящим котлом”, где рождаются новые стартапы, люди обогащают друг друга знаниями, опытом», — рассказал Сергей Богданов.

В настоящее время в Yellow Rockets работают 14 резидентов, к концу года коворкинг будет загружен полностью. Планы Yellow Rockets — создать сеть коворкингов в регионе, после чего выйти на уровень России и мира.

Стоит отметить, что опыт команды Yellow Rockets позволяет рассчитывать на такой результат. Именно они при поддержке регионального министерства экономического развития, инвестиций и торговли создали региональный центр инноваций StartUpSamara, занимающийся поддержкой начинающих стартапов, предпринимателей, трансфером технологий и содействием в привлечении инвестиций.

По словам Сергея Богданова, проектный портфель StartUpSamara уже насчитывает более тысячи стартапов, было привлечено в два раза больше частных инвестиций в регион, чем за предыдущие 20 лет. Кроме того, работа самарской площадки была включена министерством экономического развития РФ в сборник лучших практик.

«Для нас это большой успех», — сказал Сергей Богданов. Он добавил, что это позволило выйти на более высокий уровень и теперь опыт StartUpSamara транслируется на другие регионы страны.

Yellow Rockets — это своеобразное продолжение StartUpSamara. Цель коворкинга — помощь и поддержка амбициозных талантливых людей в реализации их идей, а также создание благоприятной среды для предпринимательства и инноваций.

В ходе презентации Сергей Богданов рассказал Дмитрию Азарову об успешных самарских проектах, которые уже реализуются в том числе за рубежом. Пожалуй, самый яркий — Cherry Lab. Это создание «умного дома» с машинным обучением и искусственным интеллектом. С помощью видеокамер система запоминает жильцов конкретного дома, вплоть до домашних питомцев, фиксирует их привычки, движения, речь. Если «искусственный интеллект» видит отклонения в поведении, он голосом предупреждает об этом. Если, к примеру, человеку стало плохо, система сама вызывает «скорую помощь». Две недели назад самарский стартап привлек 840 тыс долларов консорциума российско-американских инвесторов и сейчас проходит тестовые испытания в Калифорнии.

Есть перспективные разработки и у резидентов коворкинг-центра Yellow Rockets. Например, Павел Слесарев работает над проектом Dream Stady (образование мечты) по дистанционному образованию. Автор подробно рассказал Дмитрию Азарову об идее, после чего врио губернатора предложил в сотрудничестве с региональным минобром протестировать Dream Stady на базе ряда самарских школ.

Еще один резидент — Олег Степанов — на основе технологии блокчейн работает над проектом в автомобильной сфере. Она предполагает, что при покупке подержанного авто клиент будут получать полную информации о транспортном средстве, кроме того система на выбор предложит клиенту банковские и страховые учреждения. По словам Олега, его стартап в том числе позволит вывести «из тени» многие сделки на рынке подержанных автомобилей.

Представили главе региона и электрический сноубайк «Monotrack» с запасом хода 30 км. Кстати, грант на реализацию проекта был получен в рамках молодежного форума «iVolga». Как рассказал Дмитрию Азарову руководитель проекта Максим Гнедов, благодаря компактности, небольшому весу сноубайк можно использовать для различных нужд — от развлечений до доставки малогабаритных грузов. Стоит отметить, что команда разработала несколько концептов электробайков в различной комплектации, и параллельно трудится над собственным электродвигателем. Сейчас «Monotrack» проходит тестовые испытания.

Дмитрий Азаров напомнил, что недавно между Самарской областью и Ямало-Ненецким автономным округом было подписано соглашение о социально-экономическом сотрудничестве, которое предусматривает взаимодействие практически во всех сферах жизни. Глава региона предложил Максиму Гнедову проверить возможности сноубайка в экстремальном Заполярье.

«Вы готовы протестировать в суровых полярных условиях? Более жестких условий представить тяжело», — получив положительный ответ, Дмитрий Азаров продолжил: «Давайте попробуем это сделать. Это может быть интересно».

Говорили в Yellow Rockets и других перспективных разработках, которые можно использовать, например, при проведении электронных торгов, в строительной сфере. Дмитрий Азаров предложил Сергею Богданову оформить и представить конкретные инициативы.