Суд в Испании признал независимость Каталонии незаконной
Конституционный суд Испании приостановил действие декларации о независимости Каталонии, одобренной властями региона 27 октября, сообщил официальный представитель суда.
Конституционный суд Испании приостановил действие декларации о независимости Каталонии, одобренной властями региона 27 октября, сообщил официальный представитель суда.
В пятницу парламент Каталонии проголосовал за выход из состава Испании, одобрив соответствующую декларацию. Сразу после этого Мадрид ввел в автономии прямое правление и объявил о роспуске каталонского парламента.
Тем временем отстраненный от власти главы правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил на
Об отъезде Пучдемона в Бельгию сообщил накануне его адвокат. При этом он не уточнил, собирается ли его подзащитный просить политического убежища в этой стране.
Прокуратура Испании угрожает выдвинуть против Пучдемона и его коллег обвинения в организации мятежа в связи с проведенным 1 октября референдумом о независимости Каталонии. Референдум не был признан ни Мадридом, ни Брюсселем.