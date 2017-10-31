Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Врач назвал странной причину смерти актера Марьянова
Ученые раскрыли связь между марихуаной и сексом
Сын Дианы Гурцкой сильно устает от внешкольных занятий
Готовивший покушение на Путина ранен, его жена убита
Лиза Пескова в образе Нефертити удивила поклонников (фото)
«Нам нужно, конечно, без всяких страхов к этому относиться»СМИ выяснили у экспертов, грозит ли россиянам генетическое оружие
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков»
Появились подробности о шоу Елены Летучей на «Первом канале»
Медведев изменил ПДД в России
УАЗ готовит экстремальную спецверсию «Патриота»
Карасев: Порошенко готовит войска к выводу из Донбасса
США готовит прорыв на газовом рынке ЕС - СМИ
Кейт Миддлтон появилась на публике в спортивном костюме (фото)
Принц Гарри и его девушка оказались дальними родственниками
Спикер Молдавии стал и.о. президента и назначил министра обороны
Украина нашла запасы газа, обещает экспорт - СМИ
На Украине объяснили, почему поменяют цвет беретов десантников
Готовивший покушение на Путина ранен, жена убита
Фоторепортажи
12Таиланд прощается с королем
10Для кубинцев Wi-Fi означает семья
17:03 (мск), источник: Sputnik

Мирзиёев собрался с визитом в Таджикистан

ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. Узбекистан готовит визит Шавката Мирзиёева в Таджикистан, сообщил директор Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана Владимир Норов.

Источник: Sputnik

Статья Норова размещена на официальной странице института в Facebook.

«Вот уже год узбекская дипломатия под руководством Президента Ш. Мирзиёева активно и последовательно воплощает в жизнь курс на укрепление добрососедских отношений со всеми сопредельными государствами. Это проявляется не только в интенсификации и расширении межгосударственных контактов на различных уровнях, но и в твердом настрое Ташкента на поиск разумных компромиссов в решении застарелых разногласий с соседями», — пишет Владимир Норов.

По его словам, показательно, что за последние месяцы руководитель Узбекистана уже неоднократно провел официальные, неофициальные и рабочие встречи с главами всех сопредельных стран.

«Посетил Туркменистан, Казахстан и Кыргызстан. Готовится визит в Таджикистан», — отмечает Норов.

Республика, по его мнению, нацелена в целом придерживаться этого курса в интересах народов государств «центральноазиатской пятерки». Только совместными усилиями на основе учета взаимных интересов, замечает он, можно создать благоприятные условия для устойчивого экономического прогресса, окончательно урегулировать межгосударственные проблемы в регионе, эффективно противодействовать современным вызовам и угрозам.

«Все это вновь было подтверждено Президентом Мирзиёевым перед международным сообществом на 72-й Генеральной Ассамблее ООН. В своей речи глава Узбекистана напомнил, что в ноябре этого года в Самарканде под эгидой ООН пройдет Международная конференция, название которой говорит о многом: “Центральная Азия: одно прошлое и общее будущее, сотрудничество ради устойчивого развития и процветания”. На ней, отмечает Норов, планируется открыто обсудить фундаментальные проблемы региона. Более того, узбекский лидер указал на важность проведения регулярных консультативных встреч на уровне глав государств», — говорится в статье директора института.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Mr.Mishel: мы продолжим ломать стереотипы о байкерах
Какой приговор вынес суд обвиняемому в смерти Жасура Ибрагимова
Алексей Ситников объяснил уход из штаба Ксении Собчак
Что такое уголовный проступок, и будут ли за него судить в РФ
Кудрин: Россия недооценивает новые санкции США
Суд в Испании признал независимость Каталонии незаконной
В рассказе дрейфовавших в океане американок нашли нестыковки
Анатолий Чубайс предрек России блэкаут. Прав ли он?
В Киеве задержали сына главы МВД Украины
Спорт
Страх и ненависть к Лас-Вегасу. Шипачев отказал клубу НХЛ Долетающие инсайды о Вадиме Шипачеве вызывают искреннее восхищение. Человек идет перпендикулярно системе НХЛ
Авто
Депутат пожаловался на остановившего его автомобиль «лейтенантика» По мнению депутата Госдумы от Татарстана Фатиха Сибагатуллина, инспекторы ГИБДД перестали уважать народных избранников
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел в России более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что «бывший» флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься Екатерина Старшова усердно учится и готовится поступать в медицинский вуз
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
В России заработал фонд защиты дольщиков
Леди
Как красятся первые леди разных стран (фото) Жены президентов годами не изменяют своим привычкам в макияже, и попросили профессионального визажиста прокомментировать – а оправдана ли такая привязанность?
Дети
Мельникова и Смольянинов рассекретили имя сына Дарья опубликовала снимок именинников в своем Instagram, подписав его: «Сегодня — Артуров день».
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь