Мирзиёев собрался с визитом в Таджикистан

Источник: Sputnik

Статья Норова размещена на официальной странице института в Facebook.

«Вот уже год узбекская дипломатия под руководством Президента Ш. Мирзиёева активно и последовательно воплощает в жизнь курс на укрепление добрососедских отношений со всеми сопредельными государствами. Это проявляется не только в интенсификации и расширении межгосударственных контактов на различных уровнях, но и в твердом настрое Ташкента на поиск разумных компромиссов в решении застарелых разногласий с соседями», — пишет Владимир Норов.

По его словам, показательно, что за последние месяцы руководитель Узбекистана уже неоднократно провел официальные, неофициальные и рабочие встречи с главами всех сопредельных стран.

«Посетил Туркменистан, Казахстан и Кыргызстан. Готовится визит в Таджикистан», — отмечает Норов.

Республика, по его мнению, нацелена в целом придерживаться этого курса в интересах народов государств «центральноазиатской пятерки». Только совместными усилиями на основе учета взаимных интересов, замечает он, можно создать благоприятные условия для устойчивого экономического прогресса, окончательно урегулировать межгосударственные проблемы в регионе, эффективно противодействовать современным вызовам и угрозам.