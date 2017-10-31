Мирзиёев собрался с визитом в Таджикистан
ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. Узбекистан готовит визит Шавката Мирзиёева в Таджикистан, сообщил директор Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана Владимир Норов.
ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. Узбекистан готовит визит Шавката Мирзиёева в Таджикистан, сообщил директор Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана Владимир Норов.
Статья Норова размещена на официальной странице института в Facebook.
«Вот уже год узбекская дипломатия под руководством Президента Ш. Мирзиёева активно и последовательно воплощает в жизнь курс на укрепление добрососедских отношений со всеми сопредельными государствами. Это проявляется не только в интенсификации и расширении межгосударственных контактов на различных уровнях, но и в твердом настрое Ташкента на поиск разумных компромиссов в решении застарелых разногласий с соседями», — пишет Владимир Норов.
По его словам, показательно, что за последние месяцы руководитель Узбекистана уже неоднократно провел официальные, неофициальные и рабочие встречи с главами всех сопредельных стран.
«Посетил Туркменистан, Казахстан и Кыргызстан. Готовится визит в Таджикистан», — отмечает Норов.
Республика, по его мнению, нацелена в целом придерживаться этого курса в интересах народов государств «центральноазиатской пятерки». Только совместными усилиями на основе учета взаимных интересов, замечает он, можно создать благоприятные условия для устойчивого экономического прогресса, окончательно урегулировать межгосударственные проблемы в регионе, эффективно противодействовать современным вызовам и угрозам.
«Все это вновь было подтверждено Президентом Мирзиёевым перед международным сообществом на 72-й Генеральной Ассамблее ООН. В своей речи глава Узбекистана напомнил, что в ноябре этого года в Самарканде под эгидой ООН пройдет Международная конференция, название которой говорит о многом: “Центральная Азия: одно прошлое и общее будущее, сотрудничество ради устойчивого развития и процветания”. На ней, отмечает Норов, планируется открыто обсудить фундаментальные проблемы региона. Более того, узбекский лидер указал на важность проведения регулярных консультативных встреч на уровне глав государств», — говорится в статье директора института.