Кондратьев предложил создать подразделение полиции по расследованию дел обманутых дольщиков

Источник: ЮГА.ру

Такое предложение глава региона сделал и.о. начальника ГУ МВД РФ по краю Юрию Кузнецову на совместном заседании координационного совещания по обеспечению правопорядка, антитеррористической комиссии и оперативного штаба Краснодарсокго края.

«Учитывая, что обещанное людям жилье придется достраивать, нам важно знать, как тратятся деньги участников долевого строительства, а в случае хищения — как их легализуют», — отметил Кондратьев и призвал начать поиск реальных решений наказания недобросовестных застройщиков.

Юрий Кузнецов отметил, что вопрос проработают в кратчайшие сроки.

Губернатор сообщил, что в краевом реестре проблемных строек значится 57 объектов в десяти городах — Краснодар, Сочи, Анапа, Геленджик, Новороссийск, Горячий Ключ, Туапсе, Тихорецк, Крымск и Ейск. По этим многоэтажкам уже разработаны дорожные карты.

По словам главы региона, в официальный список обманутых дольщиков включили более 800 человек, в неофициальном значится несколько тысяч, а больше половины застройщиков нарушают обязательства перед дольщиками.

В 2018 году вступят в силу поправки в закон, ужесточающие требования к отбору застройщиков. Этот инструмент нужно использовать максимально, отметил губернатор.

«В первую очередь нам самим важно не отступать от градостроительной политики. Кроме того, я рассчитываю на жесткую позицию всего силового блока. Все мошеннические схемы и махинации, при которых застройщик безнаказанно выводит деньги с объекта, а люди остаются ни с чем, у вырытого котлована, должны жестко пресекаться», — цитирует Кондратьева пресс-служба краевой администрации.

Глава управления Федеральной службы судебных приставов РФ по Краснодарскому краю Александр Кумиров, сообщил, что сегодня из более чем 1 млрд рублей, которые должны вернуть на счета обманутых дольщиков, восстановлено 324 млн рублей, и в ближайшее время планируется вернуть 42 млн рублей.

Как сообщали Юга.ру, в январе 2016 года на Кубани решили создать единый краевой реестр застройщиков.