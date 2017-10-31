Назарбаев встретился с участниками Астанинского процесса

Источник: Tengrinews

Во встрече приняли участие главы делегаций стран-участниц: Российской Федерации — Александр Лаврентьев, Турецкой Республики — Онал Седат, Исламской Республики Иран — Джабери Ансари, стран-наблюдателей: Соединенных Штатов Америки — Дэвид Саттерфилд, Хашимитского Королевства Иордания — Уасфи Тель, а также Организации Объединенных Наций Стругар Милош.

Глава государства отметил важность урегулирования конфликта в Сирии и указал на высокую заинтересованность всего мирового сообщества в решении этого вопроса.

«Ваша работа в фокусе внимания всего мира. Огромное количество погибших людей и беженцев стало уроном для всего человечества. По просьбе президентов России и Турции Казахстан предоставил площадку для переговоров в Астане, седьмой раунд которых проходит в эти дни. Все отмечают эффект данного процесса», — сказал Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев остановился на достигнутых результатах по итогам состоявшихся встреч на переговорной площадке в Астане и подчеркнул, что Астанинский процесс способствует повышению эффективности переговоров в Женеве.

«Вы решили проблему деэскалации военных действий в нескольких регионах. Выработаны дальнейшие механизмы, улучшилась гуманитарная ситуация. Важно сохранить режим прекращения огня», — сказал Президент Казахстана.

Далее выступили главы делегаций стран-участниц Астанинского процесса. Александр Лаврентьев выразил признательность за возможность обсудить промежуточные итоги переговоров по Сирии и дал оценку текущей ситуации вокруг конфликта.

«С момента начала работы прошло много времени. Есть положительные результаты. Зоны деэскалации значительно помогли стабилизироваться ситуации в стране и создать условия для постепенного перехода к процессу политического урегулирования. В рамках Астанинского процесса мы стараемся обеспечить четкое соблюдение режима прекращения боевых действий», — сказал глава российской делегации.

Кроме этого, Лаврентьев рассказал о ходе выработки отдельных механизмов урегулирования и подчеркнул необходимость налаживания политического диалога по дальнейшему разрешению конфликта.

Со своей стороны глава делегации Турецкой Республики Онал Седат отметил особую значимость переговоров в Астане и выразил благодарность Главе государства за вклад в решение данного вопроса.

В свою очередь глава делегации Исламской Республики Иран Джабери Ансари акцентировал внимание на необходимости продолжения борьбы с терроризмом и принятия мер по снижению напряженности в регионе.

Представители стран-наблюдателей отметили роль Казахстана и лично Нурсултана Назарбаева в процессе мирного урегулирования сирийского конфликта и выразили благодарность за предоставление площадки в Астане.

Главный эксперт-консультант ООН Стругар Милош поблагодарил нашу страну за активную деятельность в Совете Безопасности ООН и подчеркнул важность принятия политического решения по сирийскому вопросу.

В завершение Президент Казахстана еще раз выразил признательность всем участниками переговоров за их усилия в деле установления мира в регионе.