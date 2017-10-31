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17:51 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Глеб Никитин подписал закон о переходе Нижнего Новгорода на одноглавую систему управления МСУ

Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин подписал закон о переходе Нижнего Новгорода на одноглавую систему управления МСУ.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Никитин подписал закон 31 октября 2017 года, в этот же день он был опубликован. Закон вступает в силу по истечении 10 дней с момента подписания.

Напомним, Заксобрание одобрило закон 26 октября. За проголосовали 43 человека, воздержались четверо.

Согласно закону, глава города избирается городской Думой из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет администрацию Нижнего Новгорода. Срок полномочий составляет пять лет. Общее число членов конкурсной комиссии устанавливается Гордумой, из них половина назначается Думой, а другая половина — губернатором.

Выдвигать участников конкурса вправе губернатор, фракции в городской Думе, депутаты численностью не менее одной трети от общего числа. Должно быть выдвинуто не менее двух кандидатов. Избранным на должность главы города считается кандидат, за которого проголосовало большинство от установленной численности депутатов Гордумы. В случае если ни один не набрал требуемого числа голосов, проводится второй тур. Если и во втором туре глава города не будет избран, процедура выборов повторяется, начиная с конкурса.

По существующему законодательству, в случае если в Нижнем Новгороде не произойдет никаких политических изменений, то переходить на одноглавую систему правления город сможет только в 2020 году — после избрания очередного созыва Думы. До этого момента такой причиной может стать досрочный уход главы муниципалитета. Устав города должен быть приведен в соответствие с законом области в течение трех месяцев после вступления закона в силу — то есть, до 10 февраля 2018 года.

Также напомним, что врио губернатора ранее предложил кандидатуру депутата Госдумы Владимира Панова («Единая Россия») на пост мэра областного центра. Позднее сити-менеджер Нижнего Новгорода Сергей Белов подал в отставку. 31 октября он возглавил ОАО «Нижегородский водоканал». Обязанности главы администрации города сейчас исполняет Наталия Казачкова. Кроме того, на работу в мэрию перешел министр транспорта области Александр Герасименко, на должность и.о. замглавы администрации.

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