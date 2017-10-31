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18:17 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области запустили фруктохранилище для яблок

ЗАО «Острогожсксадпитомник» ввело в эксплуатацию фруктохранилище в Острогожском районе. Оно рассчитано на 5 тыс. т единовременного хранения с перспективой увеличения. Губернатор Алексей Гордеев побывал на площадке во время рабочей поездки в муниципальный район во вторник, 31 октября.

Источник: AP 2017

В новом фруктохранилище 22 камеры, в каждой из которых может храниться от 200 до 250 т фруктов. Генеральный директор ЗАО «Острогожсксадпитомник» Евгений Гапоненко рассказал губернатору, что хранилище оснащено автоматизированным современным фреоновым холодильным оборудованием от ведущих европейских производителей. Оно в автоматическом режиме обеспечивает поддержание температурного режима от 0 до +4 градусов. Влажность воздуха сохраняется на уровне не ниже 85−90%. Помимо этого, камеры оснащены оборудованием, позволяющим поддерживать определенный газовый состав (не более 2% содержимого кислорода), что позволяет предотвратить активное дыхание фруктов. При этом биохимический состав яблок (аминокислоты, сахар) будет изменяться очень медленно. Таким образом, даже через восемь месяцев хранения яблоки практически полностью сохранят свой химический состав и внешний вид.

Пункт товарной обработки во фруктохранилище оснащен автоматизированным сортировочно-упаковочным комплексом мощностью 12 т в час.

Комплекс работает следующим образом: контейнер с яблоками погружается в воду, плоды всплывают и под действием потока воды поступают на роликовый транспортер, где вода отделяется, затем вручную удаляются подгнившие плоды, после чего яблоки проходят сушку. После сушки плоды подаются на линию сортировки, при этом листья и мелкие ветки просыпаются сквозь транспортер и поступают в специальный мусорный контейнер. Полностью отсортированная продукция может подаваться на автоматический упаковщик в полиэтиленовые пакеты или в ячейки. Яблоки, упакованные в ячейки, рабочие укладывают в специальные коробки.

Губернатор отметил, что в Острогожском районе наблюдается рост сельскохозяйственного производства, в особенности мяса и самнины. В перспективе в районе будет создано молочное производство.

Говоря о развитии Острогожского района в целом, Алексей Гордеев подчеркнул, что, несмотря на сельскохозяйственную направленность, в районе есть высокотехнологичное производство и наблюдается рост промышленной сферы. По словам главы региона, ряд проблем в социальной сфере, в том числе очереди в детские сады, неудовлетворенность сферой культуры и здравоохранения, нуждаются в постепенном урегулировании.

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