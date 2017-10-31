Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Джулии Робертс — 50: за что мы любим актрису
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
Мельникова и Смольянинов рассекретили имя сына
Forbes назвал самых «высокооплачиваемых» покойников в шоу-бизнесе
Лиза Пескова в образе Нефертити удивила поклонников (фото)
Ли Харви Освальд был хорошим стрелком Рассекречены документы по убийству Кеннеди
Джулии Робертс — 50: за что мы любим актрису
Врач назвал странной причину смерти актера Марьянова
Медведев изменил ПДД в России
УАЗ готовит экстремальную спецверсию «Патриота»
Олеся Судзиловская показала фигуру в бикини - СМИ
Карасев: Порошенко выведет войска из Донбасса
Кейт Миддлтон появилась на публике в спортивном костюме (фото)
Принц Гарри и его девушка оказались дальними родственниками
Спикер Молдавии стал временным президентом страны - СМИ
Украина нашла запасы газа, обещает экспорт - СМИ
Дело о вмешательстве РФ в выборы США дало неожиданные результаты
Готовивший покушение на Путина ранен, жена убита
Фоторепортажи
8Олимпийский огонь передан организаторам Игр-2018 в Пхёнчхане
15Новые фотографии природы конкурса National Geographic
17:43 (мск), источник: Sputnik.md

Минюст подготовил важные изменения для бизнесменов в Молдове

КИШИНЕВ, 31 окт — Sputnik. Министерство юстиции обнародовало проект по внесению изменений в законодательство, которые касаются предпринимательской деятельности в Молдове. Об этом во вторник сообщил глава профильного ведомства Владимир Чеботарь.

Источник: Sputnik.md

Компетенции полиции и НАЦ урежут

«Министерство юстиции предлагает изменение, которое состоит в отзыве права констатировать признаки состава преступления у органов полиции и Национального антикоррупционного центра, и передаче этого права государственным контролирующим органам. Здесь имеется в виду Государственная налоговая служба, Агентство публичного здоровья, другие инспекции и агентства, которые предусмотрены в Законе о государственном контроле», — сказал Чеботарь.

Министр пояснил, что на практике это будет означать то, что для констатации нарушения экономических агентов больше не будут посещать полицейские.

«Нарушение сможет констатировать регулирующий орган, у которого есть законные компетенции и экспертиза для констатации факта и степени нарушения конкретного закона», — сказал Чеботарь.

Проект предусматривает, что контролирующие органы после выявления нарушения будут обязаны предоставить экономическому агенту период для их устранения. Также они предложат предпринимателю добровольно возместить нанесенный ущерб, если он есть.

«По истечении срока, экономический агент должен представить доказательства устранения нарушения. Если этого не произошло, контролирующий орган составляет протокол о признаках состава преступления и передает его прокурорам», — пояснил министр.

Изменение уголовного наказания

Разработанные поправки, по словам главы Минюста, предусматривают также, что «совершенные бизнесменами поступки больше не будут иметь уголовный характер и подвергаться уголовной ответственности, если те согласятся добровольно устранить нарушения».

Уголовный характер будет исключен, если поступок совершен впервые, если не было насильственных действий, совершен не преступной группировкой. Если нарушение совершалось намеренно и регулярно, это совершенно другое дело.
Владимир Чеботарь

В то же время, если нарушение не устранено, правоохранительные органы смогут далее расследовать конкретное деяние. При этом, как пояснил министр, в отношении экономического агента применяются другие нормы, которые будут способствовать признанию вины путем сокращения в два раза возможного наказания.

«Если на этапе расследования или во время судебного процесса ущерб будет возмещен, наказание будет вынесено условно. Проект предусматривает и исключение наказания в виде тюремного заключения за некоторые типы нарушений и его замену на штрафы», — сказал Чеботарь.

Правоохранители больше не смогут изымать документы

Разработанные изменения предполагают, что оригинальную документацию при расследовании больше нельзя изымать.

«Проект запрещает изымать документацию и вводит необходимость делать ее копии. Если это невозможно, то у правоохранительных органов есть три дня на то, чтобы сделать копии и вернуть экономическому агенту документы и информационные носители», — сказал Чеботарь.

Кроме того, по его словам, меры по предварительному аресту будут приниматься только при преступлениях, за которые предусмотрено наказание не менее 5 лет лишения свободы.

Более того, как пояснил министр, «у Национального антикоррупционного центра больше не будет прав расследовать экономические преступления». Он будет заниматься предотвращением коррупции и борьбе со взяточничеством чиновников.

«Мы настроены на то, что за этот проект парламент проголосует в течение нескольких недель, так что он вступит в силу уже с 1 января следующего года», — заключил Чеботарь.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Додон: в споре о языке точку должен поставить народ Молдовы
Ветер усиливается: точный прогноз погоды в Молдове на 1 и 2 ноября
Алексей Ситников объяснил уход из штаба Ксении Собчак
Что такое уголовный проступок, и будут ли за него судить в РФ
Кудрин: Россия недооценивает новые санкции США
Суд в Испании признал независимость Каталонии незаконной
В рассказе дрейфовавших в океане американок нашли нестыковки
Чубайс предрек России блэкаут. Прав ли он?
В Киеве задержали сына главы МВД Украины
Спорт
Страх и ненависть к Лас-Вегасу. Шипачев отказал клубу НХЛ Долетающие инсайды о Вадиме Шипачеве вызывают искреннее восхищение. Человек идет перпендикулярно системе НХЛ
Авто
Депутат пожаловался на остановившего его автомобиль «лейтенантика» По мнению депутата Госдумы от Татарстана Фатиха Сибагатуллина, инспекторы ГИБДД перестали уважать народных избранников
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел в России более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что «бывший» флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься Екатерина Старшова усердно учится и готовится поступать в медицинский вуз
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
В Москве упали цены на жилье на вторичном рынке
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Леди
Как красятся первые леди разных стран (фото) Жены президентов годами не изменяют своим привычкам в макияже, и попросили профессионального визажиста прокомментировать – а оправдана ли такая привязанность?
Дети
Мельникова и Смольянинов рассекретили имя сына Дарья опубликовала снимок именинников в своем Instagram, подписав его: «Сегодня — Артуров день».
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь