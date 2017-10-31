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17:26 (мск), источник: Sputnik

Утембаев предложил Узбекистану создать совместные финансовые институты

ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. Посол Казахстана Ерик Утембаев предложил Узбекистану создать совместные финансовые институты, чтобы адекватно реагировать на происходящие в мире кризисные явления, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Источник: Sputnik

Выступая сегодня на международной конференции в Ташкенте, организованной по случаю 25-летия дипотношений между двумя соседними странами, казахстанский дипломат отметил, что происходящие в мире кризисные явления, а также взаимная санкционная политика ведущих держав значительно затрудняет передвижение западных инвестиций в Центральную Азию.

«Я думаю, в этом отношении, наверное, настало время создать наши совместные финансовые институты, которые могли бы быть наиболее адекватными к соответствующим реалиям, которые сейчас существуют», — подчеркнул Утембаев.

Более того, посол уверен, что в настоящее время Казахстан и Узбекистан как никогда раньше вплотную подошли к возможности создания совместных специальных экономических зон. По его мнению, началом для этого может послужить создание СЭЗ в смежных приграничных областях, таких, как Ташкентская, Джизакская, Навоийская области и Каракалпакстан. Соответственно, это и четыре региона в Казахстане — Южно-Казахстанская, Кызылординская, Актюбинская и Мангистауская области.

Ерик Утембаев считает, что такой подход поможет успешно развивать экономическую и транспортную сферу. Кроме того, это позволит внести вклад в реализацию договоренностей двух президентов по доведению объема взаимной торговли до пяти миллиардов долларов.

«Как подчеркивали наши президенты, стратегические цели Казахстана и Узбекистана в экономической сфере очень близки и совпадают. Это создание динамично растущей экономики, которая будет удовлетворять все потребности и запросы граждан. В этой связи нашим странам, как отметили главы государств, необходим запуск совместных крупных предприятий и ряд таких больших инвестиционных проектов, которые могли бы быть значимыми для всего региона», — заключил посол.

По данным аналитиков, сегодня две страны реализуют перспективные проекты по взаимовыгодному сотрудничеству в инвестиционной, торгово-экономической и социальной сферах. В Узбекистане действует свыше 200 компаний с участием казахстанского капитала. На прошедших в этом году в марте в Астане и в сентябре в Ташкенте совместных бизнес-форумах были подписаны соглашения на общую сумму 1,2 миллиарда долларов.

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