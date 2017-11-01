Дмитрий Азаров принял участие в конференции поставщиков ПАО «АвтоВАЗ»

Источник: РИА "Новости"

Одна из основных задач мероприятия — повышение уровня локализации производства автомобилей с участием отечественных поставщиков.

Дмитрий Азаров в своем выступлении отметил, что формат конференции поставщиков и руководства автогиганта уже стал традиционным для ее участников. «Всем известно, какое значение для экономики Самарской области, экономики Российской Федерации имеет АвтоВАЗ. Неслучайно и отношение президента страны Владимира Владимировича Путина к предприятию», — заметил глава региона.

Дмитрий Азаров обратил внимание на роль полномочного представителя президента РФ в ПФО Михаила Бабича, ставшего одним из инициаторов такого формата взаимодействия поставщиков и автогиганта.

Руководитель области добавил, что АвтоВАЗ является флагманом экономики Самарской области. «Мы заинтересованы, чтобы завод стал локомотивом развития региона. Десятки крупных предприятий имеют кооперационные связи с АвтоВАЗом, десятки тысяч рабочих мест зависят от того, насколько успешно работает предприятие. Я рад тому вниманию, которое оказывает конференции президент предприятия Николя Мор», — заметил врио губернатора. Дмитрий Азаров добавил, что, как глава региона, он уверен, что максимальная локализация производства автогиганта будет происходить именно на территории Самарской области.

Я рассчитываю, что и поставщики не будут подводить, будут четко понимать требования завода, вовремя осуществлять инвестиции в модернизацию, своевременно обеспечивать контроль качества продукции. Дмитрий Азаров

Дмитрий Азаров отметил, что он впервые участвовал в работе конференции, которая помогла ему в полной мере погрузиться в проблематику, увидеть, где требуется поддержка областной власти как при работе с самим предприятием, так и региональными поставщиками. «Все тревожные моменты мы возьмем на контроль, отдельно посмотрим меры поддержки на региональном уровне. Эти меры касаются не только бюджетной поддержки, но и снятия административных барьеров в деятельности предприятий», — подчеркнул глава региона.

Олег Машковцев в своем выступлении также отметил важное значение подобных конференций, способствующих качественному взаимодействию и улучшению совместной работы АвтоВАЗа и комплектаторов.

Для того чтобы АвтоВАЗу сохранить и увеличить объемы производства, свою долю рынка, безусловно, необходима постоянная работа по повышению конкурентоспособности производимых автомобилей, в том числе через улучшение качества, а также обеспечение соответствующей ценовой политики. По нашему мнению, этого возможно добиться только за счет максимального использования возможностей отечественных поставщиков автокомпонентов, — подчеркнул заместитель полномочного представителя.

Олег Машковцев также поддержал нацеленность региональных властей на поддержку крупнейшего автозавода страны. Он подвел и некоторые итоги от проведения конференций, заметив, что удалось добиться нормальных деловых отношений между поставщиками и ПАО «АвтоВАЗ».