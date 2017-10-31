Рустэм Хамитов поручил возродить работу молочных кухонь

Молодая мама рассказала, что в аптеке, где она должна получать по рецепту детские смеси и каши, их часто нет в наличии, а то, что удаётся получить, не подходит для ребёнка.

— Тема детского питания — действительно острая, — сказал Рустэм Хамитов. — С ней приходится разбираться на республиканском уровне, хотя этим должен заниматься город. Но муниципалитеты мало что делают. А нужно делать молочные кухни. Раньше они работали очень хорошо. Мы ещё раз вернёмся к этой тебе, постараемся найти ресурсы, активизировать работу городских структур, чтобы обеспечивать бесплатным детским питанием молодых мам. Те, кто в этом нуждается, должны его получать.