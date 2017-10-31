В Ялте избрана новая глава администрации

Сотникова поблагодарила депутатов за единодушие в выборе ее кандидатуры и выразила уверенность в тесном взаимодействии с горсоветом для превращения Ялты в «город мечты». Контракт с Сотниковой будет заключен до 13 ноября.

Сотникова родилась в Ялте 26 декабря 1964 года, и с этим городом связана вся ее жизнь. Стаж ее госсслужбы — более 12 лет. С 2000 по 2014 год работала в сфере юстиции, в том числе в 2010—2013 годах — начальником главного управления юстиции министерства юстиции Украины в Автономной Республике Крым. С марта по май 2014 года возглавляла министерство юстиции РК. Затем она занимала должность советника председателя Госсовета Республики Крым. С ноября 2016 года Елена Сотникова возглавляет местное отделение партии «Единая Россия».