КГИ Кудрина: протестные настроения растут вместе с экономикой

Источник: AFP 2017

Среди них оказались 13 российских регионов, в том числе такие крупные как Москва, Дагестан, Челябинская, Ростовская, Самарская области.

При этом экономическая ситуация в России в целом улучшается. Почему же тогда зреет недовольство?

Данные о протестных регионах содержатся в докладе экспертов Комитета гражданских инициатив Александра Кынева, Николая Петрова и Алексея Титкова. Расчеты основываются на индексе социально-экономической и политической напряженности в регионах России по состоянию на 1 июля 2017 года.

Методика расчета индекса охватывает три ракурса — экономику, политику и протестную активность.

Социально-экономическую ситуацию эксперты оценивают на основе официальной статистики по доходам населения, торговому обороту и показателям бюджета региона.

Политическую ситуацию эксперты оценивают по наличии или отсутствии политической конкуренции на выборах, независимости депутатов и другим схожим показателям. Эксперты также оценивают кадровые перестановки в регионе.

Протестную активность эксперты КГИ анализируют на основе сообщений СМИ об акциях протеста в регионах, их масштабе и направленности — политической или социальной.

Спасибо кредитам

Анализ трех составляющих показал, что всего в рисковой зоне оказались 13 российских регионов, из них лишь один — республика Коми — находится в зоне экономических рисков. Все остальные 12 регионов находятся в зоне политических рисков и рисков массовых протестов.

Во втором полугодии 2016 года расклад был иным. В зоне экономических рисков были 10 регионов — такие как Алтайский край, Кемеровская и Самарская области, а в зоне политических рисков — 11 регионов. В ряде случаев один и тот же регион находился в разных зонах рисков.

В целом экономическая ситуация в 2015—2016 годах была главным фактором риска, но теперь, наоборот, она сглаживает общую ситуацию и уменьшает количество регионов в зоне риска, говорится в материалах КГИ.

«Бывшее основным фактором риска падение доходов и связанное с ним сокращение товарооборота замедлилось, в результате чего в текущей оценке рейтинга большая часть регионов формально вышла из “зоны риска” по экономическим показателям», — говорится в материалах КГИ.

Но рост потребления происходит в значительной мере за счет потребительского кредитования, и это тревожит экспертов КГИ. Особенно потому, что кредиты берут самые бедные группы населения.

По данным ЦБ, в августе кредитование населения выросло на 1,6%. Опросы РАНХиГС также показывают, что люди, уставшие от кризиса, вновь начали брать кредиты, чтобы покупать больше товаров.

«Если [потребительское кредитование] не будет подкреплено ростом доходов населения, это может привести к кризисным явлениям», — предупреждает Николай Петров из КГИ.

Есть и более долгосрочные проблемы в экономике, которые могут оказать негативное влияние в будущем. В частности, речь идет о бюджетных проблемах регионов.

«Разбалансированность бюджета с высоким уровнем задолженности характерна для примерно половины регионов России», — констатируют авторы доклада.

Из-за проблем с бюджетом за помощью к федеральному центру уже обратились Хакасия, Карелия и Удмуртия. О возможных серьезных проблемах с бюджетом — в случае реализации предложений по перераспределению налога на прибыль с проекта «Сахалин-2» — предупреждал и глава Сахалина Олег Кожемяко.

Почему растут политические риски?

Интересный факт: на фоне улучшения ситуации в экономике усугубляются социальные и политические риски.

Значительная часть рисков связана с политическим дизайном — устройством региональных органов власти, порядком избрания или назначения руководителя региона, наличием конфликтов внутри элит. Само качество политической системы, по словам Кынева, ухудшается: отменяются выборы мэров городов, в представительных органах власти сокращается число представителей оппозиции.

Есть риск и массовых акций протеста в регионах. В первом полугодии выросло число политических протестов, связанных с антикоррупционными акциями.

Увеличилось и число социальных протестов: люди выходят на улицы из-за конфликтов в сфере ЖКХ, отмены маршрутов транспорта и прочих проблем, отмечается в исследовании.

Алексей Титков приводит в пример множество акций в Москве за 2017 год: митинги против реновации, против коррупции, протесты мусульман у посольства Мьянмы и другие.

Почему же при стабилизации экономической ситуации растет число массовых протестов?

«Протесты — это интегральное выражение того, насколько люди себя чувствуют комфортно в данной социально-экономической ситуации», — объясняет Петров.

По его словам, макроэкономическая статистика, которую приводит Росстат, просто не показывает истинную ситуацию внутри регионов.

Медовый месяц губернаторов

Градус конфликтов в регионах удалось снизить благодаря волне отставок губернаторов этой осенью, полагает Кынев.

По его словам, ушли в отставку главы регионов, в которых были внутриэлитные конфликты.

За прошедший месяц в отставку ушло в общей сложности 11 руководителей регионов. Последняя в череде отставок — уход губернатора Псковской области Андрея Турчака 12 октября. Его назначили исполняющим обязанности секретаря Генсовета партии «Единая Россия».

Петров сравнивает текущую ситуацию с «медовым месяцем»: элиты ждут прояснения ситуации, а население надеется, что с приходом нового руководства ситуация в регионе изменится к лучшему.

И Петров, и Кынев полагают, что это временная стабилизация — она продлится до весны 2018 года, а затем конфликты вновь могут вспыхнуть. По мнению Петрова, вряд ли назначенные губернаторы будут эффективны на своих местах. К тому же большинство из них оказалось не выходцами из местных элит, а сторонними людьми.

«Все сделано в основном в расчете на относительный контроль над регионами до выборов марта 2018 года», — считает эксперт.

Николай Петров предупреждает, что и в этой сфере система копит риски, которые станут очевидны после президентских выборов. Кынев ждет в этот период новой волны замены губернаторов.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков воздержался от комментариев по поводу индекса. «Я, к сожалению, не имел возможности ознакомиться с этим индексом и не знаю, что это», — сказал он.

Ольга Шамина, Русская служба Би-би-си