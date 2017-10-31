КГИ Кудрина: протестные настроения растут вместе с экономикой
Комитет гражданских инициатив
Комитет гражданских инициатив
Среди них оказались 13 российских регионов, в том числе такие крупные как Москва, Дагестан, Челябинская, Ростовская, Самарская области.
При этом экономическая ситуация в России в целом улучшается. Почему же тогда зреет недовольство?
Данные о протестных регионах содержатся в докладе экспертов Комитета гражданских инициатив Александра Кынева, Николая Петрова и Алексея Титкова. Расчеты основываются на индексе
Политическую ситуацию эксперты оценивают по наличии или отсутствии политической конкуренции на выборах, независимости депутатов и другим схожим показателям. Эксперты также оценивают кадровые перестановки в регионе.
Протестную активность эксперты КГИ анализируют на основе сообщений СМИ об акциях протеста в регионах, их масштабе и направленности — политической или социальной.
Спасибо кредитам
Анализ трех составляющих показал, что всего в рисковой зоне оказались 13 российских регионов, из них лишь один — республика Коми — находится в зоне экономических рисков. Все остальные 12 регионов находятся в зоне политических рисков и рисков массовых протестов.
Во втором полугодии 2016 года расклад был иным. В зоне экономических рисков были 10 регионов — такие как Алтайский край, Кемеровская и Самарская области, а в зоне политических рисков — 11 регионов. В ряде случаев один и тот же регион находился в разных зонах рисков.
В целом экономическая ситуация в 2015—2016 годах была главным фактором риска, но теперь, наоборот, она сглаживает общую ситуацию и уменьшает количество регионов в зоне риска, говорится в материалах КГИ.
«Бывшее основным фактором риска падение доходов и связанное с ним сокращение товарооборота замедлилось, в результате чего в текущей оценке рейтинга большая часть регионов формально вышла из “зоны риска” по экономическим показателям», — говорится в материалах КГИ.
По данным ЦБ, в августе кредитование населения выросло на 1,6%. Опросы РАНХиГС также показывают, что люди, уставшие от кризиса, вновь начали брать кредиты, чтобы покупать больше товаров.
«Если [потребительское кредитование] не будет подкреплено ростом доходов населения, это может привести к кризисным явлениям», — предупреждает Николай Петров из КГИ.
«Разбалансированность бюджета с высоким уровнем задолженности характерна для примерно половины регионов России», — констатируют авторы доклада.
Почему растут политические риски?
Интересный факт: на фоне улучшения ситуации в экономике усугубляются социальные и политические риски.
Значительная часть рисков связана с политическим дизайном — устройством региональных органов власти, порядком избрания или назначения руководителя региона, наличием конфликтов внутри элит. Само качество политической системы, по словам Кынева, ухудшается: отменяются выборы мэров городов, в представительных органах власти сокращается число представителей оппозиции.
Увеличилось и число социальных протестов: люди выходят на улицы
Алексей Титков приводит в пример множество акций в Москве за 2017 год: митинги против реновации, против коррупции, протесты мусульман у посольства Мьянмы и другие.
Почему же при стабилизации экономической ситуации растет число массовых протестов?
«Протесты — это интегральное выражение того, насколько люди себя чувствуют комфортно в данной
По его словам, макроэкономическая статистика, которую приводит Росстат, просто не показывает истинную ситуацию внутри регионов.
Медовый месяц губернаторов
Градус конфликтов в регионах удалось снизить благодаря волне отставок губернаторов этой осенью, полагает Кынев.
По его словам, ушли в отставку главы регионов, в которых были внутриэлитные конфликты.
За прошедший месяц в отставку ушло в общей сложности 11 руководителей регионов. Последняя в череде отставок — уход губернатора Псковской области Андрея Турчака 12 октября. Его назначили исполняющим обязанности секретаря Генсовета партии «Единая Россия».
Петров сравнивает текущую ситуацию с «медовым месяцем»: элиты ждут прояснения ситуации, а население надеется, что с приходом нового руководства ситуация в регионе изменится к лучшему.
И Петров, и Кынев полагают, что это временная стабилизация — она продлится до весны 2018 года, а затем конфликты вновь могут вспыхнуть. По мнению Петрова, вряд ли назначенные губернаторы будут эффективны на своих местах. К тому же большинство из них оказалось не выходцами из местных элит, а сторонними людьми.
«Все сделано в основном в расчете на относительный контроль над регионами до выборов марта 2018 года», — считает эксперт.
Николай Петров предупреждает, что и в этой сфере система копит риски, которые станут очевидны после президентских выборов. Кынев ждет в этот период новой волны замены губернаторов.
Ольга Шамина, Русская служба