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19:48 (мск), источник: Tengrinews

Оппозиция Сирии попросила Назарбаева вмешаться в обсуждение проблемы заключенных

Делегация вооруженной оппозиции Сирии передала просьбу Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву вмешаться в обсуждение вопроса об освобождении заключенных.

Источник: Tengrinews

Об этом в интервью РИА Новости рассказал член делегации вооруженной оппозиции Сирии на переговорах в Астане Фатех Хассун.

«Министр иностранных дел Казахстана, когда мы встречались с ним утром, пообещал, что они будут работать над гуманитарными вопросами и помогут в обеспечении мира для сирийского народа», — заявил Хассун.

По его словам, позже с делегацией встретился замглавы МИД Казахстана.

«Он сообщил, что наши просьбы переданы Президенту Казахстана, он пообещал, что приложит усилия», — заявил оппозиционер.

По его словам, делегации передали пожелание Назарбаева встретиться с оппозиционерами. Хассун подтвердил, что итоговой договоренности по документу о заключенных нет.

Как сообщает пресс-служба МИД РК, глава ведомства Кайрат Абдрахманов провел встречи с делегациями правительства Сирии и вооруженной оппозиции. На обеих встречах делегации поблагодарили руководство Казахстана за последовательную позицию по мирному урегулированию в Сирии, а также за хорошую организацию переговорного процесса, проинформировали министра о своих позициях по наиболее важным вопросам повестки продолжающихся в Астане переговоров и ходе обсуждения со странами-гарантами путей к достижению устойчивого мира на сирийской земле.

«Особое внимание в текущем раунде переговоров уделяется вопросам освобождения заложников и заключенных, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести, разминирования обширных участков сирийской территории и обеспечения беспрепятственного доступа гуманитарной помощи в различные населенные пункты страны», — говорится в сообщении.

30 октября в Астане начался седьмой раунд переговоров по Сирии.

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