Оппозиция Сирии попросила Назарбаева вмешаться в обсуждение проблемы заключенных
Делегация вооруженной оппозиции Сирии передала просьбу Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву вмешаться в обсуждение вопроса об освобождении заключенных.
Делегация вооруженной оппозиции Сирии передала просьбу Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву вмешаться в обсуждение вопроса об освобождении заключенных.
Об этом в интервью РИА Новости рассказал член делегации вооруженной оппозиции Сирии на переговорах в Астане Фатех Хассун.
«Министр иностранных дел Казахстана, когда мы встречались с ним утром, пообещал, что они будут работать над гуманитарными вопросами и помогут в обеспечении мира для сирийского народа», — заявил Хассун.
По его словам, позже с делегацией встретился замглавы МИД Казахстана.
«Он сообщил, что наши просьбы переданы Президенту Казахстана, он пообещал, что приложит усилия», — заявил оппозиционер.
По его словам, делегации передали пожелание Назарбаева встретиться с оппозиционерами. Хассун подтвердил, что итоговой договоренности по документу о заключенных нет.
Как сообщает
«Особое внимание в текущем раунде переговоров уделяется вопросам освобождения заложников и заключенных, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести, разминирования обширных участков сирийской территории и обеспечения беспрепятственного доступа гуманитарной помощи в различные населенные пункты страны», — говорится в сообщении.
30 октября в Астане начался седьмой раунд переговоров по Сирии.