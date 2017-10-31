Жириновский заявил, что Собчак и Гордон устраивают из выборов Хеллоуин

Источник: РИА "Новости"

По мнению политика, не стоит претендовать на самый высокий государственный пост, не имея опыта управления.

«Пускай все выдвигаются, только надо совесть иметь. Если вы никогда районом не руководили, баней, никакой бригадой, сектором — как можно идти в президенты. Солдат что ли скажет: я завтра министром обороны буду?» — сказал Жириновский журналистам на открытии выставки «Главные кадры: ТАСС открывает фотоархивы» в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать выдвижение Собчак и Гордон.

Видео Валентина Матвиенко прокомментировала планы Ксении Собчак идти на выборы

По словам лидера либерал-демократов, не раз участвовавшего в президентской гонке, такое отношение к выборам является неприличным. «Буффонада, очковтирательство, они Хеллоуин устраивают из выборов», — отметил Жириновский.

Выборы президента пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально должна начаться в период с 7 по 17 декабря. В ЦИК неоднократно заявляли, что пока кампания не началась, действия заявляющих о намерении баллотироваться не подпадают под избирательное законодательство.