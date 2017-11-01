Обсуждены вопросы дальнейшей популяризации спорта, подготовки тренеров и воспитания спортсменов

Источник: Uzdaily.uz

В нем приняли участие Премьер-министр Республики Узбекистан, Государственный советник Президента, руководители соответствующих министерств и комитетов, сообщает пресс-служба Президента Узбекистана.

Популяризация физкультуры и спорта была определена в качестве важного направления социальной политики нашего государства.

Спорт путем укрепления здоровья населения, воспитания гармонично развитого поколения способствует утверждению здорового образа жизни в обществе. Спорт также играет важную роль в формировании высокой культуры, чувства патриотизма. Достигнутые в этой сфере успехи прославляют государство, пробуждают в сердцах наших соотечественников чувство гордости.

В годы независимости в этом направлении осуществлена широкомасштабная работа. Созданы все необходимые условия для регулярных занятий населением, особенно молодым поколением, физкультурой и спортом. В городах и селах возведены современные спортивные комплексы. Соревнования «Умид нихоллари», «Баркамол авлод» и Универсиада стали эффективным средством приобщения молодежи к массовому спорту, здоровому образу жизни.

Создана непрерывная система отбора одаренных детей и подготовки профессиональных спортсменов. Выявленные на занятиях в общеобразовательных школах и детских спортивных комплексах способные мальчики и девочки принимаются в детско-юношеские спортивные школы, спортивные колледжи, где подготавливаются уже на основе профессиональных подходов. Они повышают свое мастерство в вузах и во время учебно-тренировочных сборов.

В результате спортсмены нашей страны достигают побед на различных престижных международных соревнованиях, демонстрируют всему миру высокий потенциал нашего народа. В частности, наши спортсмены удостоились на прошедших в 2016 году Олимпийских играх в Бразилии — 13, на Паралимпийских играх — 31 медали, тем самым достигли самых высоких результатов в истории отечественного спорта.

Указ Президента нашей страны Шавката Мирзиёева «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы управления в области культуры и спорта» от 15 февраля текущего года положил начало новому этапу в развитии отечественного спорта.

Согласно указу организован Государственный комитет Республики Узбекистан по физической культуре и спорту, его основными задачами определены вовлечение широких слоев населения в занятия спортом, воспитание физически здорового поколения, развитие индустрии и инфраструктуры спорта, проведение в городах и районах спортивных мероприятий и соревнований, отбор, подготовка и повышение мастерства талантливых спортсменов, подготовка кадров совместно с Национальным олимпийским комитетом, федерациями и ассоциациями по видам спорта, внедрение в сферу современных технологий и расширение международных связей.

Исполнительный аппарат Фонда развития детского спорта Узбекистана, входящий в структуру Министерства народного образования Республики Узбекистан, около 300 спортивных образовательных учреждений переданы в введение Государственного комитета по физической культуре и спорту.

В целях разработки предложений на основе изучения, анализа общественного мнения по повышению эффективности работы в деле развития физической культуры и массового спорта, ее совершенствованию организован Совет по развитию физической культуры и массового спорта.

Налажена деятельность представителей по физической культуре и спорту в более 200 районах (городах) в составе органов территориального управления. Это играет важную роль в полном обеспечении исполнения на местах государственной политики, указов и постановлений в сфере развития спорта, начиная с низовых звеньев.

Кроме того, в текущем году принято еще более 20 документов — распоряжение и постановления Президента нашей страны, постановления Кабинета Министров. Это также свидетельствует о внимании, уделяемом нашим государством развитию физкультуры и спорта.

В результате реформ, осуществленных под руководством Президента нашей страны, ощутимы качественные изменения в сфере.

С начала текущего года на республиканских и международных спортивных соревнованиях нашими спортсменами завоеваны 483 золотые, 394 серебряные, 536 бронзовых — всего 1 413 медалей.

В нашей стране успешно проведены международные соревнования. На прошедшем в Ташкенте в мае чемпионате Азии по боксу спортсмены Узбекистана в девяти из десяти весовых категорий удостоились золотых медалей.

На совещании уделено особое внимание вопросам подготовки высококвалифицированных кадров и тренеров для сферы спорта.

Проведена последовательная работа по выполнению поручений главы нашего государства по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров для сферы физической культуры и спорта.

Главное высшее образовательное учреждение сферы — Узбекский государственный институт физической культуры передислоцирован в город Чирчик. В результате он обрел необходимую инфраструктуру для обучения и подготовки квалифицированных спортсменов и тренеров, создана возможность для возведения современного спортивного городка. Также в институте с 2017—2018 учебного года введено заочное обучение.

При Узбекском государственном институте физической культуры создан Центр научно-методического обеспечения, переподготовки и повышения квалификации специалистов по физической культуре и спорту. В нем к настоящему времени повысили квалификацию более 800 работников.

На совещании даны поручения по дальнейшему совершенствованию деятельности института, внедрению в учебный процесс новых инновационных технологий, организации специальных лабораторий для научных исследований. Отмечалась необходимость разработки Программы на 2018−2020 годы по превращению института физкультуры в современное высшее спортивное образовательное учреждение, организации учебных программ на основе передовых достижений науки.

Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему развитию физической культуры и массового спорта» от 3 июня текущего года стало еще одним важным документом в этой области. Согласно этому постановлению принята Программа дальнейшего развития физической культуры и спорта в Республике Узбекистан. В ней предусмотрено, что в 2017—2021 годах на дальнейшее развитие физической культуры и спорта будет направлено более 995,2 миллиарда сумов. В целях укрепления материально-технической базы спортивных школ намечены строительство, реконструкция и капитальный ремонт 167 спортивных сооружений, в частности, 90 спортивных комплексов и 77 плавательных бассейнов, а также их оснащение и переоснащение.

В рамках программы в нынешнем году отремонтированы 153 детские площадки, сданы в эксплуатацию 232 современные площадки, в Нукусе — спортивный комплекс, специализированный на олимпийские и национальные виды спорта.

На совещании также указано на наличие допущенных недостатков. В частности, было подвергнуто критике то, что отстала от графика работа по строительству и реконструкции 39 спортивных сооружений за счет средств Фонда развития детского спорта, запоздало оснащение плавательных бассейнов современным оборудованием и инвентарем. Даны поручения по устранению этих недостатков, завершению до конца года строительных работ. Подчеркнута необходимость повышения эффективности эксплуатации спортивных комплексов, широкого привлечения в них молодежи.

Подвергнут критике низкий уровень взаимодействия и селекционной работы по выявлению одаренной молодежи между спортивными школами, республиканскими школами высшего спортивного мастерства по видам спорта и спортивными федерациями. Даны указания по созданию в этом направлении четкого прозрачного механизма и охвату им всех регионов.

Обсужден также вопрос подготовки спортсменов нашей страны к предстоящим престижным международным соревнованиям, в частности, Олимпийским и Паралимпийским играм.

В целях обеспечения исполнения постановления главы нашего государства о подготовке спортсменов Узбекистана к XXXII летним Олимпийским и XVI Паралимпийским играм в 2020 году в городе Токио (Япония) от 9 марта 2017 года Государственным комитетом по физической культуре и спорту, Национальным олимпийским комитетом совместно со спортивными организациями осуществляется последовательная работа по отбору одаренных спортсменов и формированию сборных команд, организации учебно-тренировочных сборов спортсменов в нашей стране и за рубежом, обеспечению их достойного участия в престижных соревнованиях.

На совещании сделан критический анализ того, что завоеванные на международных соревнованиях медали ограничиваются лишь такими видами спорта, как бокс, дзюдо, тяжелая атлетика и спортивная борьба. Намечены конкретные меры по достижению более высоких успехов по таким видам спорта, как гимнастика, трамполин, легкая атлетика, таэквондо, гребля на байдарке и каноэ, велоспорт. Отмечалась необходимость укрепления сотрудничества с международными спортивными федерациями.

В постановлении Президента нашей страны «О широком привлечении спортсменов Узбекистана, достигших высоких результатов на престижных международных спортивных соревнованиях, к общественной и спортивной деятельности, а также поощрении спортсменов и их тренеров» от 10 августа текущего года уделено особое внимание достойному стимулированию кропотливого труда наших спортивных звезд и воспитавших их тренеров, эффективному использованию их опыта и потенциала, получению ими высшего и специального образования, восстановлению здоровья. Данный документ дает возможность для дальнейшего совершенствования системы материального стимулирования спортсменов и тренеров Узбекистана, внесения ими достойного вклада в подготовку резерва спортсменов, способных принимать успешное участие в престижных международных соревнованиях.

На совещании обращено также внимание на усиление работы низовых звеньев Государственного комитета по физической культуре и спорту, привлечение широких слоев населения к занятиям спортом, развитие частного сектора в сфере и другие актуальные вопросы.