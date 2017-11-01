Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Меньшова объяснила свое исчезновение из шоу «Сегодня вечером»
Пить или не пить: 7 мифов об алкоголе
Светлана Зейналова похвасталась талантом «особенной» дочки
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
Жена Армена Джигарханяна уехала из России
Ли Харви Освальд был хорошим стрелком Рассекречены документы по убийству Кеннеди
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков»
Медведев изменил ПДД в России
УАЗ готовит экстремальную спецверсию «Патриота»
Олеся Судзиловская показала фигуру в бикини - СМИ
Карасев: Порошенко выведет войска из Донбасса
35-летняя Сати Казанова выходила замуж в кедах (фото)
Жена Армена Джигарханяна уехала из России
Украина нашла запасы газа, скоро обещает экспорт - СМИ
СМИ показали сравнение зарплат в Крыму и Одессе
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
12Убийство в кукольном домике
8Олимпийский огонь передан организаторам Игр-2018 в Пхёнчхане
07:21 (мск), источник: Uzdaily.uz

Обсуждены вопросы дальнейшей популяризации спорта, подготовки тренеров и воспитания спортсменов

Под председательством Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева 31 октября проведено совещание, посвященное вопросам совершенствования системы управления в сфере физической культуры и спорта, развития массового спорта, отбора и воспитания одаренных спортсменов, укомплектования сферы высококвалифицированными кадрами и строительства современных спортивных сооружений.

Источник: Uzdaily.uz

В нем приняли участие Премьер-министр Республики Узбекистан, Государственный советник Президента, руководители соответствующих министерств и комитетов, сообщает пресс-служба Президента Узбекистана.

Популяризация физкультуры и спорта была определена в качестве важного направления социальной политики нашего государства.

Спорт путем укрепления здоровья населения, воспитания гармонично развитого поколения способствует утверждению здорового образа жизни в обществе. Спорт также играет важную роль в формировании высокой культуры, чувства патриотизма. Достигнутые в этой сфере успехи прославляют государство, пробуждают в сердцах наших соотечественников чувство гордости.

В годы независимости в этом направлении осуществлена широкомасштабная работа. Созданы все необходимые условия для регулярных занятий населением, особенно молодым поколением, физкультурой и спортом. В городах и селах возведены современные спортивные комплексы. Соревнования «Умид нихоллари», «Баркамол авлод» и Универсиада стали эффективным средством приобщения молодежи к массовому спорту, здоровому образу жизни.

Создана непрерывная система отбора одаренных детей и подготовки профессиональных спортсменов. Выявленные на занятиях в общеобразовательных школах и детских спортивных комплексах способные мальчики и девочки принимаются в детско-юношеские спортивные школы, спортивные колледжи, где подготавливаются уже на основе профессиональных подходов. Они повышают свое мастерство в вузах и во время учебно-тренировочных сборов.

В результате спортсмены нашей страны достигают побед на различных престижных международных соревнованиях, демонстрируют всему миру высокий потенциал нашего народа. В частности, наши спортсмены удостоились на прошедших в 2016 году Олимпийских играх в Бразилии — 13, на Паралимпийских играх — 31 медали, тем самым достигли самых высоких результатов в истории отечественного спорта.

Указ Президента нашей страны Шавката Мирзиёева «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы управления в области культуры и спорта» от 15 февраля текущего года положил начало новому этапу в развитии отечественного спорта.

Согласно указу организован Государственный комитет Республики Узбекистан по физической культуре и спорту, его основными задачами определены вовлечение широких слоев населения в занятия спортом, воспитание физически здорового поколения, развитие индустрии и инфраструктуры спорта, проведение в городах и районах спортивных мероприятий и соревнований, отбор, подготовка и повышение мастерства талантливых спортсменов, подготовка кадров совместно с Национальным олимпийским комитетом, федерациями и ассоциациями по видам спорта, внедрение в сферу современных технологий и расширение международных связей.

Исполнительный аппарат Фонда развития детского спорта Узбекистана, входящий в структуру Министерства народного образования Республики Узбекистан, около 300 спортивных образовательных учреждений переданы в введение Государственного комитета по физической культуре и спорту.

В целях разработки предложений на основе изучения, анализа общественного мнения по повышению эффективности работы в деле развития физической культуры и массового спорта, ее совершенствованию организован Совет по развитию физической культуры и массового спорта.

Налажена деятельность представителей по физической культуре и спорту в более 200 районах (городах) в составе органов территориального управления. Это играет важную роль в полном обеспечении исполнения на местах государственной политики, указов и постановлений в сфере развития спорта, начиная с низовых звеньев.

Кроме того, в текущем году принято еще более 20 документов — распоряжение и постановления Президента нашей страны, постановления Кабинета Министров. Это также свидетельствует о внимании, уделяемом нашим государством развитию физкультуры и спорта.

В результате реформ, осуществленных под руководством Президента нашей страны, ощутимы качественные изменения в сфере.

С начала текущего года на республиканских и международных спортивных соревнованиях нашими спортсменами завоеваны 483 золотые, 394 серебряные, 536 бронзовых — всего 1 413 медалей.

В нашей стране успешно проведены международные соревнования. На прошедшем в Ташкенте в мае чемпионате Азии по боксу спортсмены Узбекистана в девяти из десяти весовых категорий удостоились золотых медалей.

На совещании уделено особое внимание вопросам подготовки высококвалифицированных кадров и тренеров для сферы спорта.

Проведена последовательная работа по выполнению поручений главы нашего государства по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров для сферы физической культуры и спорта.

Главное высшее образовательное учреждение сферы — Узбекский государственный институт физической культуры передислоцирован в город Чирчик. В результате он обрел необходимую инфраструктуру для обучения и подготовки квалифицированных спортсменов и тренеров, создана возможность для возведения современного спортивного городка. Также в институте с 2017—2018 учебного года введено заочное обучение.

При Узбекском государственном институте физической культуры создан Центр научно-методического обеспечения, переподготовки и повышения квалификации специалистов по физической культуре и спорту. В нем к настоящему времени повысили квалификацию более 800 работников.

На совещании даны поручения по дальнейшему совершенствованию деятельности института, внедрению в учебный процесс новых инновационных технологий, организации специальных лабораторий для научных исследований. Отмечалась необходимость разработки Программы на 2018−2020 годы по превращению института физкультуры в современное высшее спортивное образовательное учреждение, организации учебных программ на основе передовых достижений науки.

Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему развитию физической культуры и массового спорта» от 3 июня текущего года стало еще одним важным документом в этой области. Согласно этому постановлению принята Программа дальнейшего развития физической культуры и спорта в Республике Узбекистан. В ней предусмотрено, что в 2017—2021 годах на дальнейшее развитие физической культуры и спорта будет направлено более 995,2 миллиарда сумов. В целях укрепления материально-технической базы спортивных школ намечены строительство, реконструкция и капитальный ремонт 167 спортивных сооружений, в частности, 90 спортивных комплексов и 77 плавательных бассейнов, а также их оснащение и переоснащение.

В рамках программы в нынешнем году отремонтированы 153 детские площадки, сданы в эксплуатацию 232 современные площадки, в Нукусе — спортивный комплекс, специализированный на олимпийские и национальные виды спорта.

На совещании также указано на наличие допущенных недостатков. В частности, было подвергнуто критике то, что отстала от графика работа по строительству и реконструкции 39 спортивных сооружений за счет средств Фонда развития детского спорта, запоздало оснащение плавательных бассейнов современным оборудованием и инвентарем. Даны поручения по устранению этих недостатков, завершению до конца года строительных работ. Подчеркнута необходимость повышения эффективности эксплуатации спортивных комплексов, широкого привлечения в них молодежи.

Подвергнут критике низкий уровень взаимодействия и селекционной работы по выявлению одаренной молодежи между спортивными школами, республиканскими школами высшего спортивного мастерства по видам спорта и спортивными федерациями. Даны указания по созданию в этом направлении четкого прозрачного механизма и охвату им всех регионов.

Обсужден также вопрос подготовки спортсменов нашей страны к предстоящим престижным международным соревнованиям, в частности, Олимпийским и Паралимпийским играм.

В целях обеспечения исполнения постановления главы нашего государства о подготовке спортсменов Узбекистана к XXXII летним Олимпийским и XVI Паралимпийским играм в 2020 году в городе Токио (Япония) от 9 марта 2017 года Государственным комитетом по физической культуре и спорту, Национальным олимпийским комитетом совместно со спортивными организациями осуществляется последовательная работа по отбору одаренных спортсменов и формированию сборных команд, организации учебно-тренировочных сборов спортсменов в нашей стране и за рубежом, обеспечению их достойного участия в престижных соревнованиях.

На совещании сделан критический анализ того, что завоеванные на международных соревнованиях медали ограничиваются лишь такими видами спорта, как бокс, дзюдо, тяжелая атлетика и спортивная борьба. Намечены конкретные меры по достижению более высоких успехов по таким видам спорта, как гимнастика, трамполин, легкая атлетика, таэквондо, гребля на байдарке и каноэ, велоспорт. Отмечалась необходимость укрепления сотрудничества с международными спортивными федерациями.

В постановлении Президента нашей страны «О широком привлечении спортсменов Узбекистана, достигших высоких результатов на престижных международных спортивных соревнованиях, к общественной и спортивной деятельности, а также поощрении спортсменов и их тренеров» от 10 августа текущего года уделено особое внимание достойному стимулированию кропотливого труда наших спортивных звезд и воспитавших их тренеров, эффективному использованию их опыта и потенциала, получению ими высшего и специального образования, восстановлению здоровья. Данный документ дает возможность для дальнейшего совершенствования системы материального стимулирования спортсменов и тренеров Узбекистана, внесения ими достойного вклада в подготовку резерва спортсменов, способных принимать успешное участие в престижных международных соревнованиях.

На совещании обращено также внимание на усиление работы низовых звеньев Государственного комитета по физической культуре и спорту, привлечение широких слоев населения к занятиям спортом, развитие частного сектора в сфере и другие актуальные вопросы.

Поставлены задачи перед соответствующими комитетами и должностными лицами.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Посол: «Экономические отношения считаются приоритетным направлением в сотрудничестве между Узбекистаном и ФРГ»
Турецкая компания планирует построить логистический комплекс в Узбекистане
Теракт в Нью-Йорке: что известно на данный момент
НАК сообщил о повреждении линии газопровода в Крыму
В Пентагоне прокомментировали сбор биоданных россиян
ЦСКА одержал волевую победу над швейцарским «Базелем»
Что изменится в российском законодательстве с 1 ноября
США запретили компаниям работать на энергопроектах в России
Netflix приостанавливает съемки «Карточного домика»
Спорт
ЦСКА — «Базель»: как Дзагоев ограбил швейцарский банк Армейцы в напряженном матче Лиги чемпионов обыграли швейцарский клуб и продолжили борьбу за выход из группы
Авто
Депутат пожаловался на остановившего его автомобиль «лейтенантика» По мнению депутата Госдумы от Татарстана Фатиха Сибагатуллина, инспекторы ГИБДД перестали уважать народных избранников
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел в России более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что «бывший» флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься Екатерина Старшова усердно учится и готовится поступать в медицинский вуз
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Леди
Как красятся первые леди разных стран (фото) Жены президентов годами не изменяют своим привычкам в макияже, и попросили профессионального визажиста прокомментировать – а оправдана ли такая привязанность?
Дети
Мельникова и Смольянинов рассекретили имя сына Дарья опубликовала снимок именинников в своем Instagram, подписав его: «Сегодня — Артуров день».
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь