Узбекские СМИ впервые сообщили о сыне Ислама Каримова
На официальном сайте
На официальном сайте
«Он имел троих детей и шестерых внуков, общение с которыми было для него большой радостью», — говорится в тексте.
Отметим, что до этого момента было известно лишь о двух дочерях первого президента Узбекистана: Лоле и Гульнаре.
Как сообщают узбекские СМИ, в первый раз Каримов женился в 1960-х годах на Наталье Петровне Кучме. В 1969 году у них родился сын Петр. Наталья Кучма умерла в 2008 году в Ташкенте, а Петр Каримов сейчас живет в Московской области.
Как сообщает «Фергана», Петр Каримов занимал должность заместителя председателя правления «Азия-Инвест Банка» — «дочки» Национального банка внешнеэкономической деятельности Узбекистана,