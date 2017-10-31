Узбекские СМИ впервые сообщили о сыне Ислама Каримова

Источник: Tengrinews

«Он имел троих детей и шестерых внуков, общение с которыми было для него большой радостью», — говорится в тексте.

Отметим, что до этого момента было известно лишь о двух дочерях первого президента Узбекистана: Лоле и Гульнаре.

Как сообщают узбекские СМИ, в первый раз Каримов женился в 1960-х годах на Наталье Петровне Кучме. В 1969 году у них родился сын Петр. Наталья Кучма умерла в 2008 году в Ташкенте, а Петр Каримов сейчас живет в Московской области.