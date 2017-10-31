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23:01 (мск), источник: Tengrinews

Узбекские СМИ впервые сообщили о сыне Ислама Каримова

На официальном сайте Научно-просветительского комплекса Ислама Каримова опубликована биография первого президента Узбекистана, где сказано, что у него было трое детей.

Источник: Tengrinews

«Он имел троих детей и шестерых внуков, общение с которыми было для него большой радостью», — говорится в тексте.

Отметим, что до этого момента было известно лишь о двух дочерях первого президента Узбекистана: Лоле и Гульнаре.

Как сообщают узбекские СМИ, в первый раз Каримов женился в 1960-х годах на Наталье Петровне Кучме. В 1969 году у них родился сын Петр. Наталья Кучма умерла в 2008 году в Ташкенте, а Петр Каримов сейчас живет в Московской области.

Как сообщает «Фергана», Петр Каримов занимал должность заместителя председателя правления «Азия-Инвест Банка» — «дочки» Национального банка внешнеэкономической деятельности Узбекистана, штаб-квартира которой находится в Москве.

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