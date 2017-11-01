Аллу Иванову назначили руководителем агентства по международным связям
Руководителем агентства по международным и межрегиональным связям назначили Аллу Иванову. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в
Руководителем агентства по международным и межрегиональным связям назначили Аллу Иванову. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в
— Рассчитываю, что вы продолжите плодотворную работу по реализации программ приграничного сотрудничества, участником которых является наш регион. Активизируйте деятельность по внедрению электронных виз на территории области. Надеюсь, что федеральные власти в ближайшем будущем поддержат нашу инициативу в этом вопросе, — поручил губернатор Антон Алиханов чиновнику.
Алла Иванова работает в региональном правительстве с 2008 года. Спустя два года при создании агентства по внешнеэкономической деятельности и международным связям Калининградской области её назначили заместителем руководителя ведомства.
В ноябре 2010-го Иванову утвердили в должности главы агентства. Это ведомство разрабатывает предложения правительства и обеспечивает деятельность губернатора в сфере международных, межрегиональных и внешнеэкономических связей. Также оно координирует взаимодействие исполнительных органов власти с зарубежными партнёрами.