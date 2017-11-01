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10:21 (мск), источник: Калининград.Ru

Аллу Иванову назначили руководителем агентства по международным связям

Руководителем агентства по международным и межрегиональным связям назначили Аллу Иванову. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе областного правительства.

— Рассчитываю, что вы продолжите плодотворную работу по реализации программ приграничного сотрудничества, участником которых является наш регион. Активизируйте деятельность по внедрению электронных виз на территории области. Надеюсь, что федеральные власти в ближайшем будущем поддержат нашу инициативу в этом вопросе, — поручил губернатор Антон Алиханов чиновнику.

Алла Иванова работает в региональном правительстве с 2008 года. Спустя два года при создании агентства по внешнеэкономической деятельности и международным связям Калининградской области её назначили заместителем руководителя ведомства.

В ноябре 2010-го Иванову утвердили в должности главы агентства. Это ведомство разрабатывает предложения правительства и обеспечивает деятельность губернатора в сфере международных, межрегиональных и внешнеэкономических связей. Также оно координирует взаимодействие исполнительных органов власти с зарубежными партнёрами.

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