Аллу Иванову назначили руководителем агентства по международным связям

— Рассчитываю, что вы продолжите плодотворную работу по реализации программ приграничного сотрудничества, участником которых является наш регион. Активизируйте деятельность по внедрению электронных виз на территории области. Надеюсь, что федеральные власти в ближайшем будущем поддержат нашу инициативу в этом вопросе, — поручил губернатор Антон Алиханов чиновнику.

Алла Иванова работает в региональном правительстве с 2008 года. Спустя два года при создании агентства по внешнеэкономической деятельности и международным связям Калининградской области её назначили заместителем руководителя ведомства.