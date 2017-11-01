Минфин США запретил своим гражданам и компаниям работать на энергопроектах в России

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU — Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США запретило американским гражданам и юридическим лицам без разрешения обеспечивать, прямо или косвенно осуществлять экспорт или реэкспорт товаров, услуг (кроме финансовых) или технологий, используемых для разведки или добычи углеводородов на глубоководном, в том числе арктическом шельфе, а также в проектах, связанных со сланцевыми углеводородами в России.