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02:18 (мск), источник: Интерфакс

Минфин США запретил своим гражданам и компаниям работать на энергопроектах в России

Коммюнике об этом опубликовано во вторник на сайте министерства финансов США.

Источник: AP 2017

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU — Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США запретило американским гражданам и юридическим лицам без разрешения обеспечивать, прямо или косвенно осуществлять экспорт или реэкспорт товаров, услуг (кроме финансовых) или технологий, используемых для разведки или добычи углеводородов на глубоководном, в том числе арктическом шельфе, а также в проектах, связанных со сланцевыми углеводородами в России.

Ограничительные меры будут применяться в отношении подпадающих под американские санкции физических или юридических лиц в России, имеющих отношение к энергетическим проектам, реализация которых начнется с 29 января 2018 года или позже.

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