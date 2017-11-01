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01:31 (мск), источник: РБК

Что изменится в российском законодательстве в ноябре

В ноябре в России вступает в силу множество нормативных документов, касающихся самых разных сфер жизни. Главные из них — в обзоре РБК.

Источник: Reuters

Нововведения связаны со вступлением в силу федеральных законов, правительственных постановлений и ведомственных распоряжений. Они касаются информационного, транспортного и финансового законодательства.

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Информация

С 1 ноября владельцам информационно-телекоммуникационных сетей и информационных ресурсов (включающих сайты, страницы, компьютерные программы, в том числе анонимайзеры и VPN-сервисы) запрещается предоставлять возможность доступа к информационным ресурсам, ограниченным на территории России. Операторы поисковых систем будут обязаны прекратить выдачу ссылок на заблокированные информационные ресурсы.

Транспорт

С 1 ноября 2017 года вводится новый портовый сбор — «инвестиционный», взимаемый на строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры морского порта, относящихся к объектам федеральной собственности.

Также с 1 ноября Минтранс получает полномочия по утверждению перечня объектов инфраструктуры морского порта; закрепляется также порядок создания морского порта (понятие «строительство морского порта» заменяется в законе о портах оборотом «создание морского порта»).

5 ноября вступают в силу изменения в правилах воздушной перевозки, касающиеся провоза багажа и ручной клади. Согласно новым правилам норма бесплатного провоза ручной клади, установленная перевозчиком, не может быть менее 5 кг на одного пассажира.

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В качестве ручной клади сверх нормы без взимания дополнительной платы пассажир имеет право провозить: рюкзак (вес и габариты которого установлены правилами перевозчика), дамскую сумку или портфель, букет цветов, верхнюю одежду, костюм в портпледе, детское питание для кормления ребенка на время полета, устройство для переноса или перевозки ребенка (если его можно безопасно разместить в салоне воздушного судна на полке над пассажирским сиденьем либо под сиденьем впереди стоящего пассажирского кресла), лекарственные препараты, специальные диетические потребности в количестве, необходимом на время полета, костыли, трости, ходунки, роллаторы, складное кресло-коляску, используемое пассажиром (если оно имеет габариты, позволяющие безопасно разместить его в салоне воздушного судна на полке над пассажирским сиденьем либо под сиденьем впереди стоящего пассажирского кресла), товары, купленные в duty free.

По просьбе пассажиров, следующих совместно с одной целью поездки в один и тот же аэропорт одним и тем же рейсом (члены семьи, лица, совместно путешествующие или следующие в командировку), и при заключении такими пассажирами договоров воздушной перевозки пассажира, предусматривающих норму бесплатного провоза багажа, перевозчик обязан объединить сумму норм бесплатного провоза багажа по всем таким пассажирам.

Банки и финансы

Со 2 ноября временно свободные средства государственных корпораций и государственных компаний теперь могут инвестироваться в биржевые облигации и акции российских эмитентов при условии их включения в котировальный список первого уровня. Ценные бумаги при этом должны иметь рейтинг агентства АКРА не ниже BBB- (RU) по национальной рейтинговой шкале.

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C 3 ноября устанавливается порядок согласования базовых стандартов саморегулируемых организаций (СРО) в сфере финансового рынка с комитетом по стандартам при Банке России. Согласно принимаемому порядку проект базового стандарта подается СРО в комитет с сопроводительным письмом в бумажном виде и на электронном носителе. Решение о согласовании или об отказе в согласовании стандарта принимается комитетом по стандартам при Банке России в течение 90 рабочих дней со дня его представления простым большинством голосов.

С 4 ноября Банк России изменяет порядок приостановки, аннулирования и возобновления действия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Изменения касаются перечня документов, полномочий структурных подразделений Банка России, сроков приостановки и случаев аннулирования лицензий.

Госконтракты

С 1 ноября в реестр заключенных контрактов должны включаться сведения обо всех соисполнителях и субподрядчиках, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства или социально ориентированными НКО.

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Эти сведения включаются, если условиями контракта были оговорены: объем привлечения субподрядчиков и соисполнителей, относящихся к субъектам МП и социально ориентированных НКО, доведение до заказчика данных о договорах с привлекаемыми НКО, ответственность за неисполнение условий о привлечении субъектов МП и социально ориентированных НКО.

Экология

С 3 ноября вступают в действие методические указания Минприроды России, изданные в целях обеспечения к 2020 году сокращения объема выбросов парниковых газов до уровня не более 75% объема выбросов в 1990 году. Этими указаниями устанавливаются порядок определения объема косвенных энергетических выбросов углекислого газа, образующихся в результате потребления организациями электрической и тепловой энергии.

Туризм

15 ноября истекает срок возможности безвизового въезда в Албанию для граждан России.

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