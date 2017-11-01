Военнослужащие отразили нападение «диверсантов» в Хабаровском крае
В Хабаровском крае завершилось тактическое учение с
В Хабаровском крае завершилось тактическое учение с
Пусковые установки совершили марш в район проведения условных пусков ракет. По пути расчеты С-300 отразили нападение условных диверсантов, преодолели зараженный участок местности и выполнили ряд специальных нормативов.
«Затем военнослужащие подразделений ЗРС С-300 выполнили развертывание пусковых установок, поиск, сопровождение быстролетящих высотных объектов, отработали электронные пуски ракет по воздушным целям, имитирующим авиационный налет условного противника в одном из районов Хабаровского края», — говорится в сообщении
В роли противника выступили истребители Су-35, Су-30см авиачасти объединения ВВС и ПВО в Хабаровском крае.