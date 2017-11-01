Военнослужащие отразили нападение «диверсантов» в Хабаровском крае

В Хабаровском крае завершилось тактическое учение с зенитно-ракетным соединением войск ПВО Восточного военного округа. Во время тренировки расчеты зенитно-ракетных систем С-300 и подразделения управления были подняты по тревоге, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ВВО.