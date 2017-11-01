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04:34 (мск), источник: Губерния онлайн

Военнослужащие отразили нападение «диверсантов» в Хабаровском крае

В Хабаровском крае завершилось тактическое учение с зенитно-ракетным соединением войск ПВО Восточного военного округа. Во время тренировки расчеты зенитно-ракетных систем С-300 и подразделения управления были подняты по тревоге, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ВВО.

Пусковые установки совершили марш в район проведения условных пусков ракет. По пути расчеты С-300 отразили нападение условных диверсантов, преодолели зараженный участок местности и выполнили ряд специальных нормативов.

«Затем военнослужащие подразделений ЗРС С-300 выполнили развертывание пусковых установок, поиск, сопровождение быстролетящих высотных объектов, отработали электронные пуски ракет по воздушным целям, имитирующим авиационный налет условного противника в одном из районов Хабаровского края», — говорится в сообщении пресс-службы.

В роли противника выступили истребители Су-35, Су-30см авиачасти объединения ВВС и ПВО в Хабаровском крае.

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