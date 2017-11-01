Андрей Тарасенко уволил еще одного чиновника в Приморье

Источник: VLADNEWS

Врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко освободил от должности директора краевого департамента экономики и развития предпринимательства Сергея Павленко с 1 ноября, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

С сегодняшнего дня исполнять обязанности директора департамента будет Анна Терлецкая. Сам Сергей Павленко перейдет на работу в Инвестиционное агентство Приморья.

Напомним, Андрей Тарасенко продолжает формировать свою команду, обновляя кадры там, где считает необходимым.