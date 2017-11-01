Владимир Путин подписал важный для Владивостока закон

Источник: AP 2017

Глава государства Владимир Путин внёс изменения в закон о Свободном порте Владивосток. Соответствующий документ президент подписал накануне, 31 октября, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По официальной информации Кремля, речь идёт о перераспределении полномочий власти в Свободном порту Владивосток.

«Федеральным законом статья 28 федерального закона “О свободном порте Владивосток” дополняется положением о перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между органами местного самоуправления и органами государственной власти субъектов Российской Федерации», — говорится в официальном сообщении.

Такое решение власти приняли в целях создания благоприятной среды для привлечения инвестиций в объекты капитального строительства на территории свободного порта Владивосток и обеспечения стабильности осуществления публичными институтами соответствующих полномочий.

Соответствующий федеральный закон Государственная Дума приняла 20 октября 2017 года, Совет Федерации одобрил его 25 октября 2017 года.