Владимир Путин подписал важный для Владивостока закон
Речь идёт о перераспределении полномочий власти в Свободном порту.
Речь идёт о перераспределении полномочий власти в Свободном порту.
Глава государства Владимир Путин внёс изменения в закон о Свободном порте Владивосток. Соответствующий документ президент подписал накануне, 31 октября, сообщает РИА «Восток-Медиа».
По официальной информации Кремля, речь идёт о перераспределении полномочий власти в Свободном порту Владивосток.
«Федеральным законом статья 28 федерального закона “О свободном порте Владивосток” дополняется положением о перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между органами местного самоуправления и органами государственной власти субъектов Российской Федерации», — говорится в официальном сообщении.
Такое решение власти приняли в целях создания благоприятной среды для привлечения инвестиций в объекты капитального строительства на территории свободного порта Владивосток и обеспечения стабильности осуществления публичными институтами соответствующих полномочий.
Соответствующий федеральный закон Государственная Дума приняла 20 октября 2017 года, Совет Федерации одобрил его 25 октября 2017 года.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, восемь аэропортов Дальнего Востока будут включены в зону действия режима Свободного порта Владивосток в рамках реализации поручений президента России Владимира Путина.