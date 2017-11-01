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04:51 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Верховный суд РФ определит, где будут судить братьев Пушкарёвых и Лушникова 8 ноября

Фигуранты «дела мэра» борются за то, чтобы судебный процесс проходил в Приморье.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 1 ноября, PrimaMedia.

Верховный суд РФ назначил дату, когда определит территориальную подсудность уголовного дела против отстраненного от должности главы Владивостока Игоря Пушкарёва и его предполагаемых подельников — гендиректора АО «Востокцемент» Андрея Пушкарёва и экс-гендиректора МУП «Дороги Владивостока» Андрея Лушникова. Заседание состоится 8 ноября. Фигуранты «дела мэра» борются за то, чтобы судебный процесс проходил во Владивостоке, сообщает ИА PrimaMedia.

Согласно информации, размещенной в картотеке дел Верховного суда РФ, заседание по рассмотрению кассации по изменению территориальной подсудности назначено на 10.00 8 ноября. Высший судебный орган страны рассмотрит ходатайства фигурантов «дела мэра» — временно отстраненного от должности мэра Владивостока Игоря Пушкарёва, его брата, гендиректора АО «Востокцемент» Андрея Пушкарёва и экс-гендиректора МУП «Дороги Владивостока» Андрея Лушникова — по изменению территориальной подсудности.

Фигуранты уголовного дела выступают против ходатайства Генпрокуратуры РФ вынести судебный процесс над ними за пределы Приморского края, настаивая на необходимости судебного разбирательства именно во Владивостоке.

Напомним, что в середине октября 2017 года Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении временно отстраненного мэра Владивостока Игоря Пушкарёва, бывшего директора муниципального унитарного предприятия «Дороги Владивостока» и генерального директора АО «Востокцемент» и направило уголовное дело в Верховный суд РФ для определения территориальной подсудности.

Временно отстраненный мэр Владивостока Игорь Пушкарёв, экс-гендиректор муниципального предприятия «Дороги Владивостока» Андрей Лушников и гендиректор АО «Востокцемент» Андрей Пушкарёв в зависимости от роли и степени участия обвиняются по статьям о получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями, коммерческом подкупе, пособничестве в получении взятки, злоупотреблении полномочиями, использовании заведомо подложного документа и даче взятки.

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