Еще один промысел возродит в Приморье Андрей Тарасенко

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Прежде всего Светлана Горячева рассказала о своих планах на ближайшее время. В частности, отметила, что уже в начале ноября начнется работа парламентариев над бюджетом и она сможет озвучить предложения края в этом направлении, а также обозначила свое намерение и далее продвигать на федеральном уровне вопрос о запрете вырубки липы.

Андрей Тарасенко одобрил планы сенатора, в свою очередь обратился к Светлане Горячевой с просьбой проработать ряд вопросов, касающихся развития края, на своем уровне. Сам врио губернатора намерен провести переговоры с руководителями профильных министерств и ведомств в ходе рабочих поездок в Москву.

Так, Андрей Тарасенко намерен обратиться в Минсельхоз по вопросу восстановления в Приморском крае производства пушнины.

«В крае нет ни одного действующего зверохозяйства. Минсельхоз дает дотации на создание маточных стад Новосибирску. Нам нужны соболь, норка, чтобы мы в крае щенков разводили. Раньше 1,4 миллиона тонн шкур в год в Приморье делалось, то есть было около 400 тысяч голов. Сейчас нам необходимо хотя бы четыре тысячи голов. С хозяйством в Новосибирске я уже переговорил, они готовы нам дать маточное стадо. Первое хозяйство сможем разместить в Лазовском районе, оно там было, но сейчас брошенное. Есть такие же в Хасанском, Партизанском районах, Артеме, шаг за шагом нужно восстанавливать это производство», — отметил Андрей Тарасенко.

Светлана Горячева подчеркнула, что необходимо будет также проработать вопрос обеспечения рынка сбыта, предложила свою помощь в этом деле.

Один из вопросов Приморье адресует Росрыболовству, он касается развития прибрежного промысла.

«Необходимо открыть прибрежку. Сейчас все малые рыболовные траулеры исчезли, развивается браконьерство, все предприятия ушли на дальний промысел, а на прибрежке никого не осталось. Олег Кожемяко разрешил рыболовство в 6-мильной зоне у берегов области, нам нужно установить особый упрощенный порядок прибрежного рыболовства в 12-мильной зоне, соответствующий запрос готовим», — заявил Андрей Тарасенко.

Светлана Горячева отметила, что вместе со своей коллегой в Совете Федерации от Приморья Людмилой Талабаевой они также обратятся к министру сельского хозяйства Александру Ткачеву по упомянутым вопросам.

Еще два обращения, которые врио губернатора намерен адресовать в профильные ведомства лично и предложил проработать сенатору, — из области промышленности.

«Приморью нужен кирпичный завод, а то стоят брошенные здания. И необходимо, чтобы по морским перевозкам началось движение, чтобы “Ракеты”, “Кометы” строились здесь. У нас огромные расстояния, а морского транспорта нет», — отметил Андрей Тарасенко.

В планах главы Приморья также — решение проблемы варварских методов сбора кедровых шишек, например, через установление Минприроды правил сбора. Участники встречи обсудили, что этот механизм должен быть самым тщательным образом продуман, поскольку речь может вестись не только о приезжих, которые вывозят орех огромными партиями на экспорт, но и о приморцах, которые собирают шишки для личных нужд.

Особое внимание глава региона попросил уделить вопросу привлечения молодежи на работу в села.

«Пожалуй, это самое главное на данный момент. Можно использовать советский опыт распределения после окончания вузов, когда молодые люди, получив образование, ехали в поселки, хотя бы два года там работали. Потому что иначе потеряем небольшие населенные пункты, одни старики там остаются. Естественно, мы говорим про бюджетные места, хотя бы 20% нужно обеспечить», — заявил Андрей Тарасенко.

Светлана Горячева отметила, что готова содействовать руководству края в продвижении указанных вопросов, добавив, что в Совете Федерации проходят различные круглые столы, на которых могут выступить представители от Приморского края с докладом на ту или иную тему.