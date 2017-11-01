55 кандидатов будут вести борьбу за пост мэра Омска

В последний день подали документы депутаты горсовета Алексей Сокин и Алексей Ложкин, члены заксобрания региона Антон Берендеев и Константин Ткачёв, министры регионального кабинета Александр Винокуров и Оксана Фадина, а также глава Калачинского района Фридрих Мецлер, бывший замдиректора «Омскгоргаза» Сергей Маевский и эколог-оппозиционер Сергей Костарев, другие кандидаты.

Теперь членам конкурсной комиссии предстоит оценить полноту собранных кандидатами документов. Эта процедура завершится 3 ноября, до 7 ноября кандидатам разрешено донести оставшиеся бумаги. С 17 ноября начнутся собеседования с каждым из кандидатов. По окончанию этого процесса останутся лишь финалисты, которые и будут представлены в качестве основных кандидатов на заседании Омского городского совета 22 ноября. Высока вероятность, что именно в этот день омичи узнают своего нового мэра.