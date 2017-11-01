Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Названы причины ухода Регины Тодоренко из шоу «Орел и решка»
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
Девочка копирует стиль герцогини Кембриджской (фото)
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Кейт Миддлтон появилась на публике в спортивном костюме (фото)
Сергей Шнуров эпохи Возрождения: оперный хайп в Мариинке Фронтмен «Ленинграда» сыграл главного героя в опере про итальянского скульптора и ювелира Бенвенуто Челлини
Меньшова объяснила свое исчезновение из шоу «Сегодня вечером»
Джулии Робертс — 50: за что мы любим актрису
Медведев изменил ПДД в России
УАЗ готовит экстремальную спецверсию «Патриота»
Стройные ноги и талия: Судзиловская предстала в бикини - СМИ
Карасев: Порошенко выведет войска из Донбасса
35-летняя Сати Казанова выходила замуж в кедах (фото)
Жена Армена Джигарханяна уехала из России
Украина нашла запасы газа, скоро обещает экспорт - СМИ
СМИ показали сравнение зарплат в Крыму и Одессе
Переезд трех министерств обойдется в 25 млрд рублей
20 самых недорогих районов Москвы (фото)
Фоторепортажи
10Для кубинцев Wi-Fi означает семья
12Праздник миллиона огней
07:32 (мск), источник: АиФ Омск

55 кандидатов будут вести борьбу за пост мэра Омска

Последним зарегистрированным стал Алексей Сокин.

55 кандидатов записались в конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост мэра Омска. В последний день зарегистрировались 18 кандидатов, передаёт «ВОмске».

В последний день подали документы депутаты горсовета Алексей Сокин и Алексей Ложкин, члены заксобрания региона Антон Берендеев и Константин Ткачёв, министры регионального кабинета Александр Винокуров и Оксана Фадина, а также глава Калачинского района Фридрих Мецлер, бывший замдиректора «Омскгоргаза» Сергей Маевский и эколог-оппозиционер Сергей Костарев, другие кандидаты.

Теперь членам конкурсной комиссии предстоит оценить полноту собранных кандидатами документов. Эта процедура завершится 3 ноября, до 7 ноября кандидатам разрешено донести оставшиеся бумаги. С 17 ноября начнутся собеседования с каждым из кандидатов. По окончанию этого процесса останутся лишь финалисты, которые и будут представлены в качестве основных кандидатов на заседании Омского городского совета 22 ноября. Высока вероятность, что именно в этот день омичи узнают своего нового мэра.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
«Любимец женщин и хороших крымских вин». Брат Ленина - полная противоположность вождю
Теракт в Нью-Йорке: что известно на данный момент
НАК сообщил о повреждении линии газопровода в Крыму
В Пентагоне прокомментировали сбор биоданных россиян
ЦСКА одержал волевую победу над швейцарским «Базелем»
Что изменится в российском законодательстве с 1 ноября
США запретили компаниям работать на энергопроектах в России
Netflix приостанавливает съемки «Карточного домика»
Спорт
ЦСКА — «Базель»: как Дзагоев ограбил швейцарский банк Армейцы в напряженном матче Лиги чемпионов обыграли швейцарский клуб и продолжили борьбу за выход из группы
Авто
Депутат пожаловался на остановившего его автомобиль «лейтенантика» По мнению депутата Госдумы от Татарстана Фатиха Сибагатуллина, инспекторы ГИБДД перестали уважать народных избранников
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел в России более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что «бывший» флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься Екатерина Старшова усердно учится и готовится поступать в медицинский вуз
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Леди
Как красятся первые леди разных стран (фото) Жены президентов годами не изменяют своим привычкам в макияже, и попросили профессионального визажиста прокомментировать – а оправдана ли такая привязанность?
Дети
Мельникова и Смольянинов рассекретили имя сына Дарья опубликовала снимок именинников в своем Instagram, подписав его: «Сегодня — Артуров день».
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь