Ирек Ялалов не хочет быть главой Башкирии

27 октября уфимский блогер Стас Михайлов в режиме прямого эфира поинтересовался у мэра города Ирека Ялалова, согласился бы он стать главой Башкирии.



— Нет, не согласился бы, — с ехидной улыбкой, которую невозможно было скрыть, ответил Ялалов. — Меня устраивает работа мэра, эта работа очень интересная, и если посмотреть, что мы сделали с коллегами за последние 17 лет — мне, по крайней мере, не стыдно за свою работу.



Напомним, 5 октября во время прямого эфира на «Фейсбуке» Ирек Ялалов назвал «вбросом» информацию о своем назначении на пост главы республики.



«Cчитаю это информационным вбросом, не относящимся к моей непосредственной работе, которую я выполняю днем и ночью», — сказал Ялалов.