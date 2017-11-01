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07:37 (мск), источник: PROUFU.ru

Ирек Ялалов не хочет быть главой Башкирии

Об этом мэр города сообщил в интервью известному блогеру Уфы.

Источник: Пресс-служба Администрации Уфы

27 октября уфимский блогер Стас Михайлов в режиме прямого эфира поинтересовался у мэра города Ирека Ялалова, согласился бы он стать главой Башкирии.

— Нет, не согласился бы, — с ехидной улыбкой, которую невозможно было скрыть, ответил Ялалов. — Меня устраивает работа мэра, эта работа очень интересная, и если посмотреть, что мы сделали с коллегами за последние 17 лет — мне, по крайней мере, не стыдно за свою работу.

Напомним, 5 октября во время прямого эфира на «Фейсбуке» Ирек Ялалов назвал «вбросом» информацию о своем назначении на пост главы республики.

«Cчитаю это информационным вбросом, не относящимся к моей непосредственной работе, которую я выполняю днем и ночью», — сказал Ялалов.

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При этом ранее источники сообщали о скором назначении нынешнего мэра Уфы временно исполняющим обязанности главы Башкирии. В Кремле этот вопрос якобы уже решен. Кстати, Ялалов занял третью строчку в рейтинге российских мэров, уступив только Сергею Собянину и главе Белгорода Константину Полежаеву.

По данным опроса читателей ProUfu.ru, 40% проголосовавших считают, что Иреку Ялалову не хватает поддержки федерального центра, чтобы сместить Хамитова с поста главы республики. 30% респондентов уверены, что градоначальнику нужна сильная команда. 21% считает, что Ялалову не хватает личных качеств, в том числе решимости и последовательности. Еще 8% полагают, что мэр Уфы не пользуется поддержкой региональных элит.

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