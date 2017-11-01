Павлов возглавил департамент в мэрии Омска
Новым директором департамента архитектуры и градостроительства администрации Омска назначен Игорь Павлов.
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Новым директором департамента архитектуры и градостроительства администрации Омска назначен Игорь Павлов.
Руководителя коллективу представил исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов.
Павлов возглавлял
Отметим, что о предстоящем назначении Игоря Павлова «СуперОмск» сообщал еще месяц назад в рубрике «ИНСАЙДЫ НЕДЕЛИ».