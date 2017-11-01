Павлов возглавил департамент в мэрии Омска

Павлов возглавлял архитектурно-планировочную мастерскую № 1 «Омскгражданпроекта», работал в НПО «Мостовик», был начальником управления архитектуры и градостроительства мэрии города. Является членом омского отделения союза архитекторов России.

Отметим, что о предстоящем назначении Игоря Павлова «СуперОмск» сообщал еще месяц назад в рубрике «ИНСАЙДЫ НЕДЕЛИ».