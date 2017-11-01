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07:00 (мск), источник: СуперОмск

Павлов возглавил департамент в мэрии Омска

Новым директором департамента архитектуры и градостроительства администрации Омска назначен Игорь Павлов.

Руководителя коллективу представил исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов.

Павлов возглавлял архитектурно-планировочную мастерскую № 1 «Омскгражданпроекта», работал в НПО «Мостовик», был начальником управления архитектуры и градостроительства мэрии города. Является членом омского отделения союза архитекторов России.

Отметим, что о предстоящем назначении Игоря Павлова «СуперОмск» сообщал еще месяц назад в рубрике «ИНСАЙДЫ НЕДЕЛИ».

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