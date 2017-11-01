Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Названы причины ухода Регины Тодоренко из шоу «Орел и решка»
Трапезу в одиночестве связали с ожирением
Мельникова и Смольянинов рассекретили имя сына
Россиянину пришел многомиллионный налог на имущество
Кейт Миддлтон появилась на публике в спортивном костюме (фото)
Ли Харви Освальд был хорошим стрелком Рассекречены документы по убийству Кеннеди
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков»
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
«Мы накроем Россию куполом» — Коротченко о силе С-500
Олеся Судзиловская показала фигуру в бикини - СМИ
Кейт Миддлтон появилась на публике в спортивном костюме (фото)
Принц Гарри и его девушка оказались дальними родственниками
Украина нашла запасы газа, скоро обещает экспорт - СМИ
СМИ показали сравнение зарплат в Крыму и Одессе
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
10Для кубинцев Wi-Fi означает семья
12Праздник миллиона огней
06:57 (мск), источник: СуперОмск

Омское Минприроды возглавил Матненко

Исполняющим обязанности министра природных ресурсов и экологии Омской области назначен Александр Матненко, до этого занимавший пост первого заместителя министра.

Прежний руководитель ведомства Александр Винокуров накануне подал в отставку и заявился на выборы мэра Омска.

«Назначение Матненко произошло по действующей структуре министерства. Вскоре будет объявлен конкурс на замещение вакантной должности в соответствии с установленным порядком», — заявил в разговоре с «СуперОмском» начальник главного управления информационной политики Омской области Станислав Сумароков.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Теракт в Нью-Йорке: что известно на данный момент
НАК сообщил о повреждении линии газопровода в Крыму
В Пентагоне прокомментировали сбор биоданных россиян
ЦСКА одержал волевую победу над швейцарским «Базелем»
Что изменится в российском законодательстве с 1 ноября
США запретили компаниям работать на энергопроектах в России
Netflix приостанавливает съемки «Карточного домика»
Спорт
ЦСКА — «Базель»: как Дзагоев ограбил швейцарский банк Армейцы в напряженном матче Лиги чемпионов обыграли швейцарский клуб и продолжили борьбу за выход из группы
Авто
Депутат пожаловался на остановившего его автомобиль «лейтенантика» По мнению депутата Госдумы от Татарстана Фатиха Сибагатуллина, инспекторы ГИБДД перестали уважать народных избранников
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел в России более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что «бывший» флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься Екатерина Старшова усердно учится и готовится поступать в медицинский вуз
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Леди
Как красятся первые леди разных стран (фото) Жены президентов годами не изменяют своим привычкам в макияже, и попросили профессионального визажиста прокомментировать – а оправдана ли такая привязанность?
Дети
Мельникова и Смольянинов рассекретили имя сына Дарья опубликовала снимок именинников в своем Instagram, подписав его: «Сегодня — Артуров день».
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь