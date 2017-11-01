Омское Минприроды возглавил Матненко
Исполняющим обязанности министра природных ресурсов и экологии Омской области назначен Александр Матненко, до этого занимавший пост первого заместителя министра.
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Исполняющим обязанности министра природных ресурсов и экологии Омской области назначен Александр Матненко, до этого занимавший пост первого заместителя министра.
Прежний руководитель ведомства Александр Винокуров накануне подал в отставку и заявился на выборы мэра Омска.
«Назначение Матненко произошло по действующей структуре министерства. Вскоре будет объявлен конкурс на замещение вакантной должности в соответствии с установленным порядком», — заявил в разговоре с «СуперОмском» начальник главного управления информационной политики Омской области Станислав Сумароков.