Омское Минприроды возглавил Матненко

Прежний руководитель ведомства Александр Винокуров накануне подал в отставку и заявился на выборы мэра Омска.

«Назначение Матненко произошло по действующей структуре министерства. Вскоре будет объявлен конкурс на замещение вакантной должности в соответствии с установленным порядком», — заявил в разговоре с «СуперОмском» начальник главного управления информационной политики Омской области Станислав Сумароков.