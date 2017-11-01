В России вступил в силу закон об анонимайзерах
С первого ноября в России начал действовать закон, который обязывает владельцев технологий обхода блокировок, например,
С первого ноября в России начал действовать закон, который обязывает владельцев технологий обхода блокировок, например,
В России вступил в силу пакет поправок «Об информации, информационных технологиях и защите информации», регулирующий анонимайзеры, в том числе частные
Роскомнадзор по обращению правоохранительных органов будет определять провайдеров, допускающих размещение технологий для обхода блокировок. Провайдеру направят уведомление о необходимости за три дня подключиться к ФГИС. При подключении провайдер будет обязан предоставить данные о владельце анонимайзера, которому Роскомнадзор направит такое же уведомление о необходимости подключения к ФГИС. Только владельцам анонимайзеров дадут на это 30 дней.
После подключения владельцы таких сервисов будут обязаны закрыть доступ к запрещенным сайтам, либо анонимайзер будет заблокирован. Поисковики тоже подключат к ФГИС, чтобы они не выдавали ссылки на сайты из реестра запрещенных.
Вышеуказанные требования не распространяются на госорганы, операторов государственных информационных систем и корпоративные
Ранее Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) выразила обеспокоенность в связи с принятием и вступлением в России в силу 1 ноября закона, ограничивающего работу анонимайзеров. «Закон в случае его расширенного толкования может быть применим к внутрикорпоративным