Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Меньшова объяснила свое исчезновение из шоу «Сегодня вечером»
Пить или не пить: 7 мифов об алкоголе
Мельникова и Смольянинов рассекретили имя сына
Какой сахар ни в коем случае нельзя покупать
Кейт Миддлтон появилась на публике в спортивном костюме (фото)
«Нам нужно, конечно, без всяких страхов к этому относиться»СМИ выяснили у экспертов, грозит ли россиянам генетическое оружие
Меньшова объяснила свое исчезновение из шоу «Сегодня вечером»
Джулии Робертс — 50: за что мы любим актрису
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
Олеся Судзиловская показала фигуру в бикини - СМИ
Карасев: Порошенко выведет войска из Донбасса
Кейт Миддлтон появилась на публике в спортивном костюме (фото)
Принц Гарри и его девушка оказались дальними родственниками
Ответ РФ: новые санкции против США станут самыми жесткими - СМИ
СМИ о подлодке РФ: Неприятный сюрприз для НАТО
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
12Праздник миллиона огней
1015 лет со дня захвата «Норд-Оста»
08:02 (мск), источник: РБК

В России вступил в силу закон об анонимайзерах

С первого ноября в России начал действовать закон, который обязывает владельцев технологий обхода блокировок, например, VPN-сервисов, блокировать доступ к запрещенным Роскомнадзором сайтам.

Источник: Reuters

В России вступил в силу пакет поправок «Об информации, информационных технологиях и защите информации», регулирующий анонимайзеры, в том числе частные VPN-сервисы. Теперь тех, кто предоставляет доступ к технологиям обхода блокировок, обяжут закрывать доступ к сайтам, внесенным в список запрещенных. Для исполнения закона запускается федеральная государственная информационная системае (ФГИС).

Роскомнадзор по обращению правоохранительных органов будет определять провайдеров, допускающих размещение технологий для обхода блокировок. Провайдеру направят уведомление о необходимости за три дня подключиться к ФГИС. При подключении провайдер будет обязан предоставить данные о владельце анонимайзера, которому Роскомнадзор направит такое же уведомление о необходимости подключения к ФГИС. Только владельцам анонимайзеров дадут на это 30 дней.

После подключения владельцы таких сервисов будут обязаны закрыть доступ к запрещенным сайтам, либо анонимайзер будет заблокирован. Поисковики тоже подключат к ФГИС, чтобы они не выдавали ссылки на сайты из реестра запрещенных.

Вышеуказанные требования не распространяются на госорганы, операторов государственных информационных систем и корпоративные VPN-сети.

Ранее ​Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) выразила обеспокоенность в связи с принятием и вступлением в России в силу 1 ноября закона, ограничивающего работу анонимайзеров. «Закон в случае его расширенного толкования может быть применим к внутрикорпоративным ИТ-системам и процессам, функционирующим на основе технологий VPN и прокси-серверов и используемым исключительно во внутрипроизводственных целях, не предполагающих, в частности, получение информации, доступ к которой ограничен на территории России», — заявил в письме в Роскомнадзор и Минкомсвязи генеральный директор АЕБ Франк Шауфф.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Готовивший покушение на Путина ранен, его жена убита
«Нет денег и все начальники»: штаб Собчак покинула часть команды
Теракт в Нью-Йорке: что известно на данный момент
Украина внесла в ООН новый проект резолюции по Крыму
В Пентагоне прокомментировали сбор биоданных россиян
Бывший работодатель Лизы Песковой решил выдвинуться в президенты
Что изменится в российском законодательстве с 1 ноября
Олимпийский огонь прибыл в Южную Корею
РФ и КНР рассматривают возможность интеграции платежных систем
Спорт
ЦСКА — «Базель»: как Дзагоев ограбил швейцарский банк Армейцы в напряженном матче Лиги чемпионов обыграли швейцарский клуб и продолжили борьбу за выход из группы
Авто
Депутат пожаловался на остановившего его автомобиль «лейтенантика» По мнению депутата Госдумы от Татарстана Фатиха Сибагатуллина, инспекторы ГИБДД перестали уважать народных избранников
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел в России более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что «бывший» флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься Екатерина Старшова усердно учится и готовится поступать в медицинский вуз
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Леди
Как красятся первые леди разных стран (фото) Жены президентов годами не изменяют своим привычкам в макияже, и попросили профессионального визажиста прокомментировать – а оправдана ли такая привязанность?
Дети
Мельникова и Смольянинов рассекретили имя сына Дарья опубликовала снимок именинников в своем Instagram, подписав его: «Сегодня — Артуров день».
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь