Военно-космические силы России возглавил генерал, служивший на Урале

Он стал первым общевойсковым генералом, возглавившим этот вид войск, пишет «Коммерсантъ».

Знакомый Сергея Суровикина, которого цитирует издание, рассказал, что предложение стало для генерала неожиданностью, но долго он не раздумывал.

С учетом опыта Суровикина, а он возглавлял главное оперативное управление Генштаба, был начальником штаба Центрального военного округа, командовал Восточным военным округом, руководство ВКС «не должно стать для него каким-то откровением».