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07:17 (мск), источник: ЕАН

Военно-космические силы России возглавил генерал, служивший на Урале

Командующий российской группировкой войск в Сирии Сергей Суровикин возглавил воздушно-космические силы России.

Он стал первым общевойсковым генералом, возглавившим этот вид войск, пишет «Коммерсантъ».

Знакомый Сергея Суровикина, которого цитирует издание, рассказал, что предложение стало для генерала неожиданностью, но долго он не раздумывал.

С учетом опыта Суровикина, а он возглавлял главное оперативное управление Генштаба, был начальником штаба Центрального военного округа, командовал Восточным военным округом, руководство ВКС «не должно стать для него каким-то откровением».

По сведениям источников газеты, генерал Суровикин формально должен приступить к исполнению новых обязанностей 1 ноября.

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