Бурков и Фролов сегодня работают в Москве

«Продолжается работа по выделению федеральных средств Омской области на исполнение майских указов президента. Перед встречей с вице-премьером Дмитрием Козаком руководителю региона необходимо согласовать все вопросы в Минфине», — пояснил в разговоре с «СуперОмском» начальник главного управления информационной политики Омской области Станислав Сумароков.