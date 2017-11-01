Бурков и Фролов сегодня работают в Москве
Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков и исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов отбыли в командировку в Москву.
Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков и исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов отбыли в командировку в Москву.
Цель визита градоначальника не называется. Глава региона проведет встречи в министерстве финансов России.
«Продолжается работа по выделению федеральных средств Омской области на исполнение майских указов президента. Перед встречей с
Работа с министерством финансов России была начата еще 30 октября. В частности Александр Бурков обсуждал с заместителем министра финансов Леонидом Горнины вопрос выделения дополнительных средств на повышение зарплат бюджетников.