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08:00 (мск), источник: СуперОмск

Бурков и Фролов сегодня работают в Москве

Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков и исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов отбыли в командировку в Москву.

Цель визита градоначальника не называется. Глава региона проведет встречи в министерстве финансов России.

«Продолжается работа по выделению федеральных средств Омской области на исполнение майских указов президента. Перед встречей с вице-премьером Дмитрием Козаком руководителю региона необходимо согласовать все вопросы в Минфине», — пояснил в разговоре с «СуперОмском» начальник главного управления информационной политики Омской области Станислав Сумароков.

Работа с министерством финансов России была начата еще 30 октября. В частности Александр Бурков обсуждал с заместителем министра финансов Леонидом Горнины вопрос выделения дополнительных средств на повышение зарплат бюджетников.

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