1 ноября в конгресс-холе СФУ начал работу VIII Съезд депутатов Красноярского края. В нем принимают участие около 650 человек, в том числе 500 депутатов муниципального, регионального и федерального уровней, а также представители исполнительной власти.

Sibnovosti.ru пообщались с политиками и выяснили, чего они ждут от предстоящего Съезда.

Заместитель председателя краевого Заксобрания Алексей Кулеш отметил, что данное политическое событие демонстрирует тесную связь между муниципалитетами и населением.

«Отделение власти от населения для нас совершенно недопустимо. Сегодня на одной площадке собрались депутаты практически из всех муниципалитетов Красноярского края. Это событие является важным для региона, потому что мы должны вести диалог с жителями края и своевременно удовлетворять их потребности. Наша задача — обеспечить сбалансированность интересов всех территорий», — прокомментировал Алексей Кулеш.

По мнению депутата, слушания подобного масштаба должны проводиться в крае каждый год.