Депутаты рассматривают возможность наказывать за необоснованные строки в жировках

Источник: СБ - Беларусь сегодня

За необоснованные платежи в жировках будут наказывать.

Более тысячи жалоб от граждан на включение в жировки сомнительных платежей за дополнительные услуги насчитали белорусские парламентарии за прошлый и нынешний годы. Хотя договоры с потребителями изначально не заключались. Бывали случаи, когда организации вносили в такие извещения членские взносы, ремонт лифтов и даже штрафы, назначенные председателю ЖСК или товарищества собственников. Решить проблему взялась Постоянная комиссия Палаты представителей по законодательству, предложив ввести за такие фортели административную ответственность. Министерство ЖКХ полностью поддерживает разработчиков, Администрация Президента предлагает предусмотреть наказание также при непонятных начислениях и за основные услуги коммунальщиков. Эти вопросы и обсуждали вчера участники заседания Постоянной комиссии. Ее председатель Наталья Гуйвик обрисовала суть:

— Камнем преткновения при обсуждении стала новая статья Кодекса об административных правонарушениях. Она предусматривает ответственность коммунальных служб: если они без заключения договоров произвольно включают в извещения непонятные гражданам платежи — за пользование жилым помещением, субплаты за дополнительные жилкомуслуги… Сейчас есть четкий перечень жилкомуслуг — всего пять, которые могут оказывать гражданам дополнительно без заключения договоров и могут включаться в жировки. Это, к примеру, установка и техобслуживание домофонных систем, видеонаблюдения. Все остальное — только через договорные отношения, а уж потом выставление счета.

Ответственность, считают представители Администрации Президента, должна быть за включение в извещение не только платы за дополнительные, но и основные коммунальные услуги. При этом предлагается все же не рубить сплеча, наказывая работника за незначительное упущение — можно ограничиться на первый раз предупреждением, а наказывать за повторное за год аналогичное нарушение. Так к тому же оградят добросовестных сотрудников от лишнего давления, уточнил Артем Проскалович, замначальника управления государственного и международного права главного государственно-правового управления Администрации Президента:

— Мы преследуем как профилактическую цель, так и необходимость обеспечения полноты правового регулирования. Почему вычленяются только допуслуги и опускаются основные? Вот ситуация: если энергетические организации будут напрямую заключать договоры с потребителями (а это отнесено к основным услугам), то и там вполне возможен рост как ошибок, так и умышленного начисления неверных цифр. Людей закономерно волнует вопрос: почему в одном доме за отопление, грубо говоря, платят рубль, а в соседнем — два? Однако не забота потребителя заниматься вычислениями тарифов. Человек надеется, что есть контролирующий орган, который придет и все перепроверит… Нельзя исключать, что недостатки будут выявлены и при начислениях сумм платы, в том числе за основные коммунальные услуги.

Но почему у оппонентов из ЖКХ несколько отличное мнение?