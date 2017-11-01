Индийским инвесторам предложили присоединиться к достройке приморских «Хаяттов»

Владивосток, 1 ноября, PrimaMedia.

Бизнес-делегация из Приморья отправится в Индию. Об этом договорились на встрече врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко и чрезвычайный и полномочный посол Республики Индия в РФ Панкадж Саран, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Панкадж Саран поздравил главу Приморья с назначением на новую должность и сообщил, что это уже третий его визит во Владивосток.

«На этот раз он связан с крупными российско-индийскими военными учениями “Индра-2017”, которые организованы в Приморье на самом высоком уровне», — сказал посол.

Он также добавил, что упрощенный визовый режим Свободного порта Владивосток позволил индийскому бизнесу выйти в регионе на новый уровень. Хорошим примером является открытие в Приморье фабрики по обработке алмазов.

«У вас необыкновенно интересный регион, здесь можно реализовывать крупные проекты. Нам нужно организовать обмен делегациями делового сообщества, чтобы на следующем Восточном экономическом форуме представить новый уровень взаимодействиями между нашими странами», — предложил Панкадж Саран.

Андрей Тарасенко обозначил те отрасли, которым, по его мнению, необходимо уделить внимание индийских инвесторов.

«Мы хотели бы сотрудничать с вами в области текстильной промышленности, производить ткани из вашего льна, хлопка. В области сельского хозяйства, судостроения, строительства у вас большой трудовой ресурс. Также в планах наладить авиасообщение Дели-Владивосток», — обозначил врио губернатора и добавил, что готов организовать визит деловой делегации из Приморья в Индию.