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08:18 (мск), источник: Nakanune.ru

В ЗСО внесен проект бюджета Челябинской области на 2018 год

В Законодательное собрание Челябинской области внесен проект бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного парламента.

Объем регионального трехлетнего бюджета и материалы к нему составляют 2 тыс. 850 страниц.

Как рассказал председатель ЗСО Владимир Мякуш, 21 ноября пройдут публичные слушания по проекту бюджета. «Все жители Челябинской области могут принять в них участие, либо задать вопросы по телефонам горячей линии, которые начнут работать с 1 ноября 2017 года», — добавил он.

Бюджет будет рассмотрен в первом чтении 30 ноября, окончательное принятие запланировано на 21 декабря.

Бюджет сохранит свою социальную направленность — доля таких расходов выше 70%.

«Предусмотрены расходы на поэтапное повышение минимального размера оплаты труда, решение о котором было принято на федеральном уровне. Почти в 3,5 раза увеличены расходы на закупку учебников для школ. Это, надеемся, позволит закрыть имеющуюся потребность. В 1,4 раза увеличен объем средств на организацию отдыха детей в каникулярное время. Новым направлением поддержки муниципалитетов станут субсидии на капитальный ремонт школ (ранее деньги выделялись только на текущий ремонт). Существенно -на 40% увеличатся расходы на здравоохранение», — отметил Владимир Мякуш.

Отметим, что общий объем доходов регионального бюджета Челябинской области в 2018 году составит 139,1 млрд рублей. Расходы просчитаны в сумме 151 млрд рублей. Дефицит областного бюджета в 2018 году составит 11,9 млрд рублей или 10% собственных доходов.

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