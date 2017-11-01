В ЗСО внесен проект бюджета Челябинской области на 2018 год

Объем регионального трехлетнего бюджета и материалы к нему составляют 2 тыс. 850 страниц.

Как рассказал председатель ЗСО Владимир Мякуш, 21 ноября пройдут публичные слушания по проекту бюджета. «Все жители Челябинской области могут принять в них участие, либо задать вопросы по телефонам горячей линии, которые начнут работать с 1 ноября 2017 года», — добавил он.

Бюджет будет рассмотрен в первом чтении 30 ноября, окончательное принятие запланировано на 21 декабря.

Бюджет сохранит свою социальную направленность — доля таких расходов выше 70%.

«Предусмотрены расходы на поэтапное повышение минимального размера оплаты труда, решение о котором было принято на федеральном уровне. Почти в 3,5 раза увеличены расходы на закупку учебников для школ. Это, надеемся, позволит закрыть имеющуюся потребность. В 1,4 раза увеличен объем средств на организацию отдыха детей в каникулярное время. Новым направлением поддержки муниципалитетов станут субсидии на капитальный ремонт школ (ранее деньги выделялись только на текущий ремонт). Существенно -на 40% увеличатся расходы на здравоохранение», — отметил Владимир Мякуш.