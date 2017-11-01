Проект бюджета Волгоградской области внесён на рассмотрение в областную Думу
Администрация области передала в областную Думу проект бюджета на три последующих года.
Администрация области передала в областную Думу проект бюджета на три последующих года.
В течение трёх дней документ будет направлен для изучения и обсуждения в думские комитеты, представительные органы местного самоуправления, а также и другим субъектам права законодательной инициативы для внесения замечаний и предложений. Кроме того, проект будет внесен в
Не позднее 20 дней с момента внесения проекта бюджета Дума рассматривает его в первом чтении: обсуждаются концепция и основные характеристики областного бюджета, прогноз
Как уже сообщал РИАЦ, проект регионального бюджета прошел публичные слушания. Ожидается, что доходы и расходы в 2018 году составят 78,5 миллиардов рублей, в 2019 — 77,4 миллиарда рублей, в 2020 — 79,7 миллиардов рублей. Безвозмездные поступления в 2018 году планируются в объеме 18,5 миллиардов рублей. Бюджет нацелен на решение двух главных задач — безусловное выполнение социальных обязательств и создание условий для устойчивого экономического роста.
В числе приоритетных направлений, как было заявлено губернатором Андреем Бочаровым в ходе рабочей встречи с членами Совета Волгоградской областной Думы, остаются социальная защита населения, подготовка к 75-летию Сталинградской Победы, проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году, а также другие инфраструктурные проекты, которые реализуются в различных сферах. Финансирование ведущих отраслей, прежде всего АПК, остается на уровне не ниже 2017 года.
Формирование бюджета Волгоградской области на 2018 год и плановый период 2019—2020 годы стало главной темой оперативного совещания 30 октября, на котором глава региона поручил первому заместителю губернатора Александру Дорждееву внести проект бюджета в Думу до 1 ноября текущего года.
2 ноября в рамках «парламентского часа» на заседании регионального законодательного собрания состоится обсуждение основных направлений бюджетной политики Волгоградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.