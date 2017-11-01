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10:02 (мск), источник: РИАЦ

Проект бюджета Волгоградской области внесён на рассмотрение в областную Думу

Администрация области передала в областную Думу проект бюджета на три последующих года.

Источник: РИАЦ

В течение трёх дней документ будет направлен для изучения и обсуждения в думские комитеты, представительные органы местного самоуправления, а также и другим субъектам права законодательной инициативы для внесения замечаний и предложений. Кроме того, проект будет внесен в контрольно-счетную палату Волгоградской области для подготовки заключения.

Не позднее 20 дней с момента внесения проекта бюджета Дума рассматривает его в первом чтении: обсуждаются концепция и основные характеристики областного бюджета, прогноз социально-экономического развития Волгоградской области. В течение 15 дней после принятия в первом чтении, областная Дума переходит к рассмотрению законопроекта во втором чтении и далее — в третьем.

Как уже сообщал РИАЦ, проект регионального бюджета прошел публичные слушания. Ожидается, что доходы и расходы в 2018 году составят 78,5 миллиардов рублей, в 2019 — 77,4 миллиарда рублей, в 2020 — 79,7 миллиардов рублей. Безвозмездные поступления в 2018 году планируются в объеме 18,5 миллиардов рублей. Бюджет нацелен на решение двух главных задач — безусловное выполнение социальных обязательств и создание условий для устойчивого экономического роста.

В числе приоритетных направлений, как было заявлено губернатором Андреем Бочаровым в ходе рабочей встречи с членами Совета Волгоградской областной Думы, остаются социальная защита населения, подготовка к 75-летию Сталинградской Победы, проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году, а также другие инфраструктурные проекты, которые реализуются в различных сферах. Финансирование ведущих отраслей, прежде всего АПК, остается на уровне не ниже 2017 года.

Формирование бюджета Волгоградской области на 2018 год и плановый период 2019—2020 годы стало главной темой оперативного совещания 30 октября, на котором глава региона поручил первому заместителю губернатора Александру Дорждееву внести проект бюджета в Думу до 1 ноября текущего года.

2 ноября в рамках «парламентского часа» на заседании регионального законодательного собрания состоится обсуждение основных направлений бюджетной политики Волгоградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

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