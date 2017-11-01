Украина внесла в ООН новый проект резолюции по Крыму
Киев внес в ООН обновленный проект резолюции о нарушениях прав человека в Крыму. Ранее глава МИД Украины отмечал, что этот документ «должен стать основой для дальнейшей деоккупации полуострова».
Киев внес в ООН обновленный проект резолюции о нарушениях прав человека в Крыму. Ранее глава МИД Украины отмечал, что этот документ «должен стать основой для дальнейшей деоккупации полуострова».
Украина официально внесла в секретариат Третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН обновленный проект резолюции по правам человека в Крыму. Об этом изданию «Укринформ» сообщил спикер постоянного представительства Украины при международной организации Олег Николенко.
«Сегодня в
Голосование в третьем комитете ассамблеи ООН по резолюции, по словам дипломата, «запланировано на середину ноября». После этого, в декабре, как уточнил Николенко, документ будет вынесен «на всеобщее голосование» в Генеральной Ассамблее.
«Целью обновленной резолюции является консолидация поддержки Украины в вопросе деоккупации украинского полуострова», — пояснил дипломат.
Помимо этого документ включает в себя требование о «необходимости доступа международных организаций в оккупированный Крым», добавил Николенко.
Внесение Украиной в ООН резолюции по Крыму ранее, 31 октября, анонсировал министр иностранных дел Украины Павел Климкин. «Мы не будем идти на компромиссы по нашей резолюции. Она должна быть наиболее четкой и последовательной», — утверждал он, замечая также, что этот документ должен «стать основой для дальнейшей деоккупации полуострова».
До этого, 30 октября, в ходе совместной
Обеспечить работу меджлиса крымских татар на территории полуострова суд ООН обязал Россию в апреле. С соответствующим иском для привлечения Москвы к ответственности «за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины» Киев обратился 16 января, до этого, в сентябре прошлого года меджлис
Однако исполнять требования Международного суда ООН власти Крыма отказались. «Что касается восстановления неких прав признанного экстремистским объединения, то это все равно что обязать власти Сирии предоставить места в сирийском парламенте ИГИЛ (запрещенная в России террористическая группировка. — РБК)», — замечал тогда