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08:45 (мск), источник: РБК

Украина внесла в ООН новый проект резолюции по Крыму

Киев внес в ООН обновленный проект резолюции о нарушениях прав человека в Крыму. Ранее глава МИД Украины отмечал, что этот документ «должен стать основой для дальнейшей деоккупации полуострова».

Источник: РИА "Новости"

Украина официально внесла в секретариат Третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН ​обновленный проект резолюции по правам человека в Крыму. Об этом изданию «Укринформ» ​сообщил спикер постоянного представительства Украины при международной организации Олег Николенко.

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«Сегодня в Нью-Йорке делегация Украины внесла в секретариат Третьего Комитета Генассамблеи ООН проект обновленной резолюции (под названием) «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина», — сказал он, заметив также, что этот документ уже получил поддержку 34 стран, которые выступили его соавторами.

Голосование в третьем комитете ассамблеи ООН по резолюции, по словам дипломата, «запланировано на середину ноября». После этого, в декабре, как уточнил Николенко, документ будет вынесен «на всеобщее голосование» в Генеральной Ассамблее.

«Целью обновленной резолюции является консолидация поддержки Украины в вопросе деоккупации украинского полуострова», — пояснил дипломат.

В частности, в проекте, по его словам, «содержится требование к России выполнить временные меры приказа Международного суда ООН относительно» восстановления деятельности меджлиса крымскотатарского народа, а также «подчеркивается необходимость обеспечения обучения (граждан Крыма) на украинском и крымскотатарском языках». ​

Помимо этого документ включает в себя требование о «необходимости доступа международных организаций в оккупированный Крым», добавил Николенко.

Внесение Украиной в ООН резолюции по Крыму ранее, 31 октября, анонсировал министр иностранных дел Украины Павел Климкин. «Мы не будем идти на компромиссы по нашей резолюции. Она должна быть наиболее четкой и последовательной», — утверждал он, замечая также, что этот документ должен «стать основой для дальнейшей деоккупации полуострова».

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До этого, 30 октября, в ходе совместной пресс-конференции в Киеве с министром иностранных дел Испании Альфонсо Дастисом ​Климкин также называл украинскую резолюцию по Крыму «жестким проектом», который должен «осудить действия России в отношении допуска международных организаций и гуманитарных организаций в оккупированный Крым» и «однозначно призвать Россию выполнять решение международного суда в Гааге».

Обеспечить работу меджлиса крымских татар на территории полуострова суд ООН обязал Россию в апреле. С соответствующим иском для привлечения Москвы к ответственности «за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины» Киев обратился 16 января, до этого, в сентябре прошлого года меджлис крымско-татарского народа был признан Верховным судом России экстремистской организацией.

Однако исполнять требования Международного суда ООН власти Крыма отказались. «Что касается восстановления неких прав признанного экстремистским объединения, то это все равно что обязать власти Сирии предоставить места в сирийском парламенте ИГИЛ (запрещенная в России террористическая группировка. — РБК)», — замечал тогда вице-премьер правительства республики Дмитрий Полонский. «Вести разговор о продолжении работы меджлиса», по его мнению, являлось «нерациональной формой поведения. «Делать этого не будем», — заявлял Полонский.

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