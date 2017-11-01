Украина внесла в ООН новый проект резолюции по Крыму

Источник: РИА "Новости"

Украина официально внесла в секретариат Третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН ​обновленный проект резолюции по правам человека в Крыму. Об этом изданию «Укринформ» ​сообщил спикер постоянного представительства Украины при международной организации Олег Николенко.

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«Сегодня в Нью-Йорке делегация Украины внесла в секретариат Третьего Комитета Генассамблеи ООН проект обновленной резолюции (под названием) «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина», — сказал он, заметив также, что этот документ уже получил поддержку 34 стран, которые выступили его соавторами.

Голосование в третьем комитете ассамблеи ООН по резолюции, по словам дипломата, «запланировано на середину ноября». После этого, в декабре, как уточнил Николенко, документ будет вынесен «на всеобщее голосование» в Генеральной Ассамблее.

«Целью обновленной резолюции является консолидация поддержки Украины в вопросе деоккупации украинского полуострова», — пояснил дипломат.

В частности, в проекте, по его словам, «содержится требование к России выполнить временные меры приказа Международного суда ООН относительно» восстановления деятельности меджлиса крымскотатарского народа, а также «подчеркивается необходимость обеспечения обучения (граждан Крыма) на украинском и крымскотатарском языках». ​

Помимо этого документ включает в себя требование о «необходимости доступа международных организаций в оккупированный Крым», добавил Николенко.

Внесение Украиной в ООН резолюции по Крыму ранее, 31 октября, анонсировал министр иностранных дел Украины Павел Климкин. «Мы не будем идти на компромиссы по нашей резолюции. Она должна быть наиболее четкой и последовательной», — утверждал он, замечая также, что этот документ должен «стать основой для дальнейшей деоккупации полуострова».

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До этого, 30 октября, в ходе совместной пресс-конференции в Киеве с министром иностранных дел Испании Альфонсо Дастисом ​Климкин также называл украинскую резолюцию по Крыму «жестким проектом», который должен «осудить действия России в отношении допуска международных организаций и гуманитарных организаций в оккупированный Крым» и «однозначно призвать Россию выполнять решение международного суда в Гааге».

Обеспечить работу меджлиса крымских татар на территории полуострова суд ООН обязал Россию в апреле. С соответствующим иском для привлечения Москвы к ответственности «за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины» Киев обратился 16 января, до этого, в сентябре прошлого года меджлис крымско-татарского народа был признан Верховным судом России экстремистской организацией.